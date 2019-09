Zahájení 8. ročníku Ondrášovka Cupu okořenilo dvojuktání dvou pražských týmů Dukly a Vyšehradu. Počínání mladých fotbalistů přitáhlo na Strahov řadu osobností českého fotbalu. Slavnostní zahájení se uskutečnilo za účasti mj. předsedy FAČR Martina Malíka, Oficiální tváře Ondrášovka Cupu 2019/20 Matěje Chaluše nebo gen. ředitele společnosti Ondrášovka Libora Duby.

Ondrášovka Cup se rozrostl v obrovský projekt, který dává šanci více než 16 tisícům malých fotbalistů ve více než 800 týmech zahrát si fotbal na nejvyšší možné domácí úrovni. Soutěž nese i druhý název jako oficiální Pohár FAČR kategorií U8 – U13. I proto je role fotbalové asociace v projektu naprosto zásadní. „V mých očích je Ondrášovka Cup obrovsky důležitý, protože dětem umožňuje konfrontaci mezi svými vrstevníky. A konfrontace s dětmi z druhého konce republiky je strašně důležitá. Děti si vyzkouší a poznají pocit výhry i prohry a mohou zažít touhu po vítězství, která přináší silné emoce. Ondrášovka Cup neustále roste a letos jsou například přihlášené i ryze dívčí týmy. FAČR se snaží vytvářet co nejlepší podmínky a dává k dispozici svou infrastrukturu, aby se podařilo odehrát všechny turnaje. Také je pro nás důležité, abychom všechny potřebné informace dostali i k těm nejmenším klubům, protože i tam se často najdou velké talenty,“ řekl předseda FAČR Martin Malík.

Ondrášovka se pohybuje ve fotbalovém prostředí od roku 2009 a soutěž je jedním z jejích stěžejních projektů. V době, kdy projekt vznikal, ani neočekávali, že se pohár rozroste do takových rozměrů. „Osm let uteklo hrozně rychle a my každým rokem koukáme, kolik se nám přihlásí nových týmů. Letos jich je přes 800, což máme poprvé v historii. Jak roste kvantita, tak se snažíme držet i vysokou kvalitou. Díky sehranému týmu, a také výborné komunikaci a spolupráci s FAČR, se nám to daří. Finálové turnaje jdou také svou kvalitou nahoru, což nám dělá obrovskou radost. Myslím si, že celý projekt je unikátní i z evropského pohledu, a doufáme, že projekt bude pokračovat v takovém stylu i dál a třeba se jednou dočkáme i toho, že se přehoupneme s počtem týmů přes tisícovku,“ přidává další podrobnosti generální ředitel Ondrášovky Libor Duba.

Fotbalová asociace České republiky se podílí na rozvoji poháru i celého mládežnického fotbalu. Výchova mladých patří ke klíčovým úkolům asociace, která už několik let realizuje i projekt fotbalových akademií, na které z pozice ředitele Sportovně-technického oddělení dohlíží Jiří Kotrba. „Ondrášovka Cup je důležitý ve své masovosti a tím, že je určený mládeži. Věkové rozpětí v podstatě už od sedmi let až téměř po konec základní školy je ideální období, kdy můžete působit na děti, aby se nějakým způsobem rozvíjely,“ vidí pozitiva projektu Jiří Kotrba.

Od začátku byl u zrodu Ondrášovka Cupu člen Výkonného výboru FAČR a předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Miroslav Liba, který se podílel na přípravách všech dosavadních ročníků, včetně toho nadcházejícícho. „Ondrášovka Cup se ve svých začátcích rozjížděl u nás ve středních Čechách a nikdy by mě nenapadlo, že se z turnaje stane tak obrovská akce. Jsem pyšný, že jsem u těch počátků mohl být a obdivuji všechny, kteří ten projekt připravují a co z něho dokázali vybudovat. Jezdím na Ondrášovka Cup každý rok a je fantastické to sledovat.“

Oficiální tvář soutěže pro novou sezonu 2019/20 Matěj Chaluš se na trávníku potkal se svým předchůdcem z loňského ročníku Janem Matouškem. Oba hráči reprezentační jedenadvacítky, v níž Chaluš dokonce dělá kapitána, společně oblékali dresy Příbrami i Slavie, aby se pak jejich cesty rozdělily. Matěj Chaluš momentálně nastupuje na postu stopera ve Slovanu Liberec a Jan Matoušek se stará o góly v Jablonci. „Očekávám, že uvidím hodně talentovaných dětí. Práci s dětmi mám rád a na turnaje se moc těším,“ řekl Matěj Chaluš, s nímž se podělil o své loňské zkušenosti i Jan Matoušek. „Když jsem loni sledoval Ondrášovka Cup, tak jsem si vzpomněl, když jsem byl ve věku těch kluků, jak jsme se na každý turnaj strašně těšili a byla to pro nás zábava,“ doplnil svého kamaráda jablonecký útočník.

Právě Jan Matoušek může v Jablonci dostávat cenné rady od svého kapitána a dlouhodobého ambasadora Ondrášovka Cupu Tomáše Hübschmana, který patřil k oporám národního mužstva, Sparty a Šachtaru Doněck, s nímž dokonce vyhrál v roce 2009 předchůdce Evropské ligy Pohár UEFA. „Moc mě těší, když vidím, že se Ondrášovka Cup pořád zvětšuje a lidi mají o něj zájem. Jsem rád, že děti mají takovou chuť do fotbalu a hlásí se tolik družstev. Přes 800 týmů je největší akce u nás a jsem rád, že pokračuje, a ještě dlouho bude. Mám pocit, že děti jsou nadšené, že mohou pohár hrát. Mohou se zdokonalovat, přináší jim to radost. Každý nemůže vyhrát, takže dojde i na smutek, ale na druhou stranu vás každá porážka posouvá dál,“ nastínil svůj pohled Hübschman.

Od podzimu 2019 až do jara 2020 sehrají mladí fotbalisté z celé republiky neuvěřitelný počet 187 turnajů, abychom v květnu a červnu příštího roku poznali po finálových turnajích šest vítězů jednotlivých věkových kategorií, a také klub, který ovládne celkové pořadí Ondrášovka Cupu. Poslední tři ročníky vždy vyhrála Sparta. Všichni hráči mládežnických týmů Sparty, které hrály v předchozím ročníku Ondrášovka Cupu, si užili skvělé okamžiky o přestávce utkání Fortuna ligy mezi Spartou a Olomoucí.

Z rukou reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého a internacionála a bývalého hráče mj. Manchesteru United, Benfiky Lisabon, Lazia Řím nebo Sparty Karla Poborského převzali trofej pro celkového vítěze poháru a potřetí za sebou se mohli radovat.

Jiří NIKODÝM