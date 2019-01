Čáslav – Kontumace utkání posledního kola ČFL Viktorie Jirny – Union 2013 ve prospěch hostů značně narušila klid ve středočeské Čáslavi. Zatímco Union ziskem tří body se zachránil, FK Čáslav se pádem na 15. příčku ocitla v sestupové propasti.

Jaromír Strnad. | Foto: DENÍK/Ondřej Dvořák

Nejvíce rozezlen byl však starosta Čáslavi a místopředseda FK Čáslav Jaromír Strnad, který se obul do FAČR: „Budeme se bránit. Celý problém by odneslo nevinné mužstvo. Prvopočáteční chyba je na straně vedení FAČR a sportovně-technické komise soutěže. Jak je možné, že ve třetí nejvyšší soutěži nejsou schopni rozhodčí, delegáti ani STK za šest kol zjistit, že v jednom mužstvu startuje hráč neoprávněně? Za chybu samotného FAČRu má něco odnášet nevinné mužstvo? To ať se na mě představitelé asociace nezlobí, ale pokud nás pošlou do divize, tak jejich systém podporovat nebudeme. Vážně zvažujeme, že soutěž nepřihlásíme vůbec. Všechno je výsledek toho, jaký je na FAČR bordel."



Strnad nezapomněl připomenout, že město Čáslav podporuje mládežnický fotbal a FAČRu několikrát vyšlo vstříc. „My jako město se snažíme podporovat finančně mládežnický fotbal. V Čáslavi se hrají nejvyšší mládežnické soutěže. FAČRu jsme ve všem vyhověli, když chtěli upravit stadion, ale takový bordel, co tam nyní mají, podporovat nebudeme," zopakoval starosta města.



„Pokud se informace potvrdí, tak hodláme podnikat určité kroky, které dovolují řády FAČR. Ale zřejmě toho moc dělat nepůjde," uvědomoval si Mikeš, který už usilovně pracuje na kádru pro příští rok v ČFL.



„Nejsme na tuto situaci připraveni. Je to rána z čistého nebe. Chystali jsme se na třetí ligu, jsme v kontaktu s druholigovou Vlašimí, kde jsme domluveni na spolupráci pro příští ročník. Máme také rozjednané hráče a za čtrnáct dní začínáme přípravu na Českou fotbalovou ligu. Uvidíme, až vyjde oficiální stanovisko."