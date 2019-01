Suchdol – Start I. B třídy si jistě suchdolští fotbalisté představovali jinak. Ve 2. kole opět prohráli. V sobotu totiž podlehli doma Nespekám 1:3.

Suchdol – Nespeky 1:3 (0:2)

„Hra nám hapruje," přiznal hrající trenér domácích David Linhart a pustil se do hodnocení zápasu: „V prvních deseti minutách jsme měli dvě stoprocentní šance, ale nedali jsme je. Z prvního útoku hostí jsme navíc dostali hned gól. Vyškolili nás dva hráči Nespek – stoper a střední záložník. Měli jsme je více obsazovat, aby nehráli a přitom nám oni dva dali první dvě branky. Pak jsme se dostali do křeče, protože nejsme zvyklí prohrávat. Všichni to chtějí strhnout a začnou se kupit taktické chyby."

Suchdol snížil ve 47. minutě díky brance Štainze na 1:2, jenže… „Když jsme se za stavu 1:2 dostali do hry, tak jsme udělali hrubou chybu při bránění standardky a hráč hostí mezi čtyřmi našimi skóroval. Pak už si zkušený tým hostí výsledek pohlídal," dodal Linhart.

Statistiky

Branka Suchdola: Štainz. Suchdol: Míšek – T. Šváb, Linhart, P. Holík, Jan Rak – O. Tomíšek (75. Křelina), Klička, Böhm, P. Kozel (30. Langr) – Janovský, Štainz. Hrající trenér David Linhart.