Kádr dozná posle slov trenéra Čižinského jen minimálních úprav. „Dolaďujeme příchod Luboše Vojáčka z Tupadel, to by mělo klapnout. Je potřeba to jen administrativně doladit,“ řekl k příchodu čtyřiadvacetiletého fotbalisty kouč Suchdola. „Velkou ztrátu jsme ale utrpěli na funkcionářském poli. Náhle zemřel Zdeněk Holub, bylo mu pouhých jednapadesát let. Dělal vedoucího mužstev, když bylo potřeba, jel jako trenér. Je to opravdu obrovská ztráta,“ chmurně pronesl Čižinský.