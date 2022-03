Jakých změn se dočkal kádr Čáslavi před startem jara?

Měli jsme hlavní cíl, a tím bylo udržet podzimní kádr pohromadě. O naše hráče byl zájem, dva měli nabídku z vyšší soutěže, jeden z divize. Nakonec jsme pustili pouze Michala Krále na půlroční hostování do Hlízova. S ostatními jsme se domluvili na pokračování v dresu Čáslavi, za což jsem nesmírně rád. Navíc jsme prodloužili hostování Slavíka a Vilíma z Pardubic, kteří v Čáslavi odvádí velmi dobré výkony a s kabinou si oba sedli. Během zimní přestávky se nám podařilo do týmu zapracovat dva kluky z juniorky s tím, že minimálně jeden z dvojice má již nyní předpoklad pro to dostat se do základní sestavy.

Již jste to zmiňoval, Čáslav se v zimě potýkala s absencí hráčů z důvodů zranění…

Bohužel se jednalo o vážnější úrazy. Radek Richard podstoupil v tomto týdnu operaci kolene. Jan Hannich začal po úrazu kolene a kotníku pořádně trénovat až před čtrnácti dny. Lukáš Mach se po vážné operaci ruky zlehka zapojil v tomto týdnu. David Vyhnánek půlku přípravy rovněž neabsolvoval z důvodu trhliny v oblasti třísla. David Tůma má trvalejší problémy s kyčlí, tam to na brzký návrat zatím nevypadá. Do toho někteří hráči prošli covidem a dalšími komplikacemi. Bylo toho opravdu hodně. Jsem ale rád, že se hráči po zraněních začínají pomalu vracet do tréninku, i když jejich služeb nebudeme moci v úvodu soutěže využít.

Výsledkově se vám přípravné zápasy příliš nevydařily. Sehráli jste devět utkání. Vyhráli jste pouze dvakrát, dvakrát jste utkání dotáhli k remíze. Zbytek zápasů tým prohrál…

Výsledkově se nám příprava opravdu nepovedla. Na druhou stranu jsme sestavu opravdu často lepili na poslední chvíli. Třetiligovým soupeřům jsme nyní schopni konkurovat pouze v plném složení a za předpokladu nadstandardního výkonu. To se nám prakticky povedlo jen druhý poločas s rezervou Mladé Boleslavi. I tak si ale stojím za tímto formátem přípravy, kdy jsme většinu zápasů sehráli s týmy z ČFL. Pro naše mladé kluky jsou tyto zápasy dobrou školou a motivací se přiblížit k výkonům soupeře, který nás v řadě zápasů výrazně přehrál. Pořád je na čem pracovat.

S jakým cílem jde Čáslav do jarní části sezony?

Pokud by se nám podařilo udržet stávající umístění, bylo by to něco fantastického. Řekl bych, že jsme v zimě, i přes nepříznivé výsledky z přípravných duelů, ušli v tréninkovém procesu značný kus cesty. Zapracovali jsme na výstavbě hry, presinku, standardních situacích. Uvidíme, jakým způsobem to hráči dokáží přenést do mistrovských zápasů. Na jaře nás určitě nečeká nic lehkého, ale jdeme do druhé poloviny soutěže s odhodláním navázat na povedený podzim.