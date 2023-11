Džeka připravil o Euro, sám o něj pak přišel. Dnes už Frejlach soutěže neřeší

Slavných a úspěšných rodáků má Kutná Hora habaděj. A to i ve sportu. Jedním z příkladů je trenér Malešova, městyse, kam turisté míří hlavně kvůli starobylé tvrzi. Leckdo to možná netuší, ale tenhle kouč má slavnou minulost. V dobách aktivní kariéry si zahrál proti největším hvězdám. Začtěte se do příběhu Tomáše Frejlacha. Díky seriálu Deníku se dozvíte, co dnes dělá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tomáš Frejlach | Foto: Deník/Michal Pavlík

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu