Kutná Hora – Ještě nikdy proti sobě nehráli. A dnes se to může naplnit. Kutnohorák Tomáš Frejlach totiž dnes dorazí do Lorce v barvách Slavie, kde se v pohárovém střetnutí od 17 hodin postaví proti „svým". Zejména proti bráchovi Martinovi!

Tomáš a Martin Frejlachovi. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Co se musí stát, aby se oba Frejlachové znovu dostali do základní sestavy svých týmů? „Budeme muset dělat něco navíc, abychom se do základní sestavy dostali," hledal odpověď starší Tomáš, který se dnešního zápasu nemůže dočkat: „Věřím, že nastoupím a zápas si pořádně užiji."

Dá tedy slávistický kouč Petr Rada šanci méně vytěžovaným hráčům v této sezoně? „To se zatím nedá říct," říkal Frejlach, ale ujistil, že Pražané přijedou s kompletním A-týmem: „Každý zápas chceme vyhrát, takže určitě přijedeme s A-týmem."

Slavii se v poháru moc nedaří. Jednou ji dokonce vyřadila Čáslav, loni divizní Převýšov. „Trenér nám zápas s Kutnou Horou zdůrazňoval, abychom ho nepodcenili. Určitě budeme chtít postoupit," řekl jasně Frejlach.

Záložník Slavie přiznal, že byl u trenéra s informacemi o Kutné Hoře. „Už jsme spolu mluvili, informace ode mě má. Všechno, co vím, jsem prozradil. Byl jsem se podívat na nedělním utkání s Letohradem, takže trenér bude mít přehled," smál se.

Atmosféra na utkání bude zřejmě parádní. „Co jsem slyšel, tak je prodaných tisíc lístků. Očekávám kolem patnácti set diváků a parádní atmosféru. Naši fanoušci určitě přijedou, takže bude peklo," těší se Tomáš Frejlach a zamyslel se nad tím, čím by Kutná Hora mohla Slavii pozlobit: „Proti nám budou hrát určitě jiný zápas než v divizi. Budou bránit a hrát na brejky. Budeme se snažit dát co nejdřív gól, aby Kutná Hora nekousala."

A co rodiče obou bratří? Rozdělí si role a každý bude fandit jednomu? „Myslím, že rodičům to bude jedno. Chtějí, abychom se nezranili a dohráli zdraví," dodal s úsměvem Tomáš Frejlach.

Martin Frejlach: Slavii překvapíme šatnami

Fotbalista Kutné Hory Martin Frejlach si stejně jako bratr přeje, aby do utkání nastoupil a zahrál si právě proti Tomášovi. Cílem je zápas si užít.

Martine, jak se těšíte na zápas se Slavií?

Je to pro nás neobvyklý zápas, těšíme se všichni, já konkrétně, že si zahraji proti Slavii, kde jsem dřív působil a hlavně proti bráchovi.

Co byste dal za to, abyste oba dva nastoupili a mohl jste si proti bráchovi Tomášovi zahrát?

Tak nevím přesně, co bych za to dal, ale vždy jsme si s Tomášem chtěli zahrát proti sobě. Jsem za tuhle možnost opravdu rád.

Proč podle vás momentálně oba nehrajete v základní sestavě?

Trenéři se do základní sestavy rozhodli pro jiné hráče a my jejich rozhodnutí musíme respektovat a čekat na svojí příležitost.

Jaké má Kutná Hora proti Slavii šance a v čem byste je mohli překvapit?

Šatnami, to budou Slávisté určitě překvapení. (smích) Myslím si, že Slavie přijede s malým podceněním a to by mohla být výhoda pro nás. Uvidíme, jak se zápas vyvine. My se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek a hlavně si zápas užít.

Kolik odhadujete, že přijde diváků?

Co jsem se doslechl, tak už je prodáno okolo 1100 lístků, nepočítám fanoušky Slavie, kteří dorazí ve velkém počtu a také přímo v den zápasu se lístky prodají. Pro Kutnou Horu je to svátek fotbalu, tak doufám, že bude vyprodáno.

Je v kádru Slavie někdo, s kým jste tam hrál za žáky a dorost?

Z mého působení ve Slavii znám Berkovce, Dostála a Zákostelského…