Totální derby má premiéru na YouTube v sobotu 25. září v 19 hodin. Přímo odkaz je zde: https://youtu.be/uw09Dqmlf4M.

Za výrobou Totálního derby stojí Jakub Tichý. Kameraman a střihač strávil ve střižně tři sta hodin. „Na discích mám asi něco okolo jednoho TB dat, což je něco okolo dvou a půl tisíce záběrů. Zeptejte se mé přítelkyně, ta vám poví, jak to bylo náročné,“ smál se Tichý a dodal: „Na projektu jsem strávil ve střižně něco přes tři sta hodin.“

Dokument již viděl prezident futsalové Slavie Daniel Kolman. Mluví o emoční jízdě. „Je to skvělé. Jsem opravdu nadšený. V rámci finálních úprav jsem dokument viděl několikrát, a pokaždé mě někde dojal. Slzičky kapaly na mnoha místech,“ usmíval se Kolman a pochválil tvůrce dokumentu: „Kuba Tichý odvedl skvělou práci, výsledek stojí opravdu za to. Jediná škoda je, že termín dokončení se několikrát posouval, a dokument již není dávno venku. Určitě by mu prospělo, kdyby ho diváci mohli vidět hned následně po skončení soutěžního ročníku.“

Ptáte se, o čem přesně Totální derby bude? Pouhý sestřih branek rozhodně nečekejte. „Dokument přiblíží všem fanouškům Slavie i futsalu jednotlivce a vnitřní mechanismy klubu. Každý fanda, divák, příznivec, vnímá klub jako celek, nerozlišuje jednotlivé dílky soukolí uvnitř. Tady najednou zjistí, kdo je Pánek, Karpiak, Homola, Záruba, Jošt… To považuji za velmi cenné. Mělo by to více napomoci sounáležitosti s klubem. Nijak se nestydíme za to, že inspirací byla fotbalová Totální sezona. Ten pohled dovnitř a zjištění, co se děje v kabině, jak mluví Jindra Trpišovský. Chtěli jsme nabídnout podobný pohled a myslím, že se to podařilo. Dokument tedy mapuje celou naší čtvrtfinálovou sérii se Spartou, kterou jsme s nimi na jaře sehráli,“ přiblížil Daniel Kolman.

Na finální verzi spolupracoval i PR manažer futsalové Slavie a bývalý tiskový mluvčí Jarolímova mistrovského celku Ondřej Zlámal: „Věřím, že film ukáže, jak je futsal zajímavý a napínavý sport. Kamera byla vlastně s hráči na každém kroku. Každý, kdo kdy nějaký kolektivní sport hrál, v něm určitě pozná věci, které sám zažil nebo zažívá.“