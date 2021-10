„Střelecká forma teď je a konečně jsem za to rád. Dříve jsem si šance vytvářel, ale nepadalo to tam. Ale jen na upřesnění – musím přiznat, že Novým Dvorům jsem dal jen jeden gól. Ten druhý dal spoluhráč Jakub Handa. Rozhodčí se spletl, když psal zápis. Jinak všechny góly jsem už dál já,“ usmál se autor šesti podzimních branek.

Na začátku sezony ale góly nedával. Pak byl vyloučený a po třech kolech bez zápasu se vrátil jako střelec. „Góly jsem nedával, to je pravda. Byla dlouhá pauza, která nedopadla jenom pro mne dobře, ale pro celý tým. Ani jsme se ze začátku nemohli sejít, ale teď je to lepší a daří se,“ těší pětadvacetiletého fotbalistu.

V utkání s Malšovem dostal červenou kartu za vulgarity na adresu rozhodčího. „Jsem hodně impulzivní fotbalista. Nerad prohrávám. A nejvíc nesnáším, když rozhodčí dělají chyby. Chybu udělá každý, ale ne desetkrát v jednom zápase,“ zlobí se ještě dnes milovník masa a piva.

V mládí hrál za Mladou Boleslav, působil v Kolíně nebo Čáslavi. Nyní hraje v pětadvaceti letech jen okresní přebor. Není to trochu málo? „Abych pravdu řekl, tak mi to vyhovuje. Máme na Kaňku dobrou partu lidí a líbí se mi tam. Neříkám, že jsem nepřemýšlel o tom hrát výš, ale zatím je to takto,“ řekl fanoušek Sparty, londýnské Chelsea a Realu Madrid.

Jeho talent, um i vstřelené branky nemohou uniknout trenérům a funkcionářům klubů z vyšších soutěží. „Nějaké tři, čtyři nabídky už byly. Ale vždy jsem zůstal na Kaňku,“ uvedl Černohlávek, který je odchovancem Kutné Hory, kde už ale dávno nehraje. „V Kutné Hoře jsem působil dříve, teď hraju na Kaňku. Je to lepší, protože teď mám více méně dost práce, jezdím po montážích a většinou mám čas jeno víkendu a v pátek,“ prozradil fotbalista.

Kromě fotbalu si ale najde čas i na další záliby. „Hraju futsal. Trávím čas se slečnou a zajít na pivko taky není špatné,“ usmál se František Černohlávek.