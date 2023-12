Podzimní část úplně dobře nehodnotím, i když máme o tři body víc než minulý podzim. Ve třech utkáních z patnácti jsme hráli, nebo dohrávali v deseti, to je pětina utkání. Nepovedl se nám vstup do sezony a to je pro každý tým potom o něco těžší. Nemyslím si, že bychom hráli tak špatně, určitou kvalitu hráči mají a sehráli jsme herně zajímavá utkání.

Začali jste strašně, na první výhru jste čekali až do desátého kola. Muselo být těžké mužstvo stále motivovat…

Motivovat hráče po devíti prohrách v řadě je samozřejmě složité. Každý, kdo někdy závodně sportoval, tak ví, že i když nechce, tak to v těch myšlenkách je. Když se nedaří výsledkově, přichází určitá herní křeč, jako by nic nevychází, zdá se, že ani potřebné štěstí nepřeje. Snažil jsem se přinést určité uvolnění a humor do kabiny, aby kluci mysleli jen na hru samotnou a ne na body a tabulku. Občas se to i dařilo a nehráli jsme špatně. Někteří hráči v týmu mají naštěstí bezstarostnou povahu a lépe snášejí, když se nedaří.

V posledních šesti kolech nastal obrat a čtyřikrát jste zvítězili. Co se změnilo?

Závěr podzimu jsme hodně bodovali a začalo se dařit. Zlepšili jsme hlavně defenzivu, dostali jsme jen dva góly v pěti utkáních. Taky se projevila pomoc z áčka.

Nováček z Vrdů na podzim uspěl. Bodově jsme nad očekáváním, těší kouče Masopusta

Kdo z hráčů vás během sezony mile překvapil a od koho jste naopak čekal mnohem více?

Z hráčů udělal pokrok brankář Beran. Řekl bych, že proti minulému roku je lepší a v závěru pomohl. Fišr hrál celý podzim velmi dobře a kdyby trénoval, tak má na vyšší soutěž. Že by mě někdo zklamal, to se říct nedá. Kluci se snažili a tvoří dobrou partu.

Rezerva byla opět závislá na spolupráci s divizním áčkem, kterému ale podzim nevyšel vůbec. Odrážely se výkony hráčů z áčka i v „juniorce“?

A týmu se bohužel vůbec nedařilo a ten psychický tlak byl na konci opravdu znát. Chodil jsem se dívat a kluci se pomalu báli hodit i dobře aut. To je hrozná škoda, protože si myslím, že herně nepatří tam, kde jsou. To, co se podařilo na konci nám v juniorce, hrát zápasy s nulou a od toho se odrazit, to oni nezvládli. Výkony hráčů z áčka se u nás tolik neodrážely. Byly to hráči v zásadě z lavičky.

Najdete na ne úplně vydařením podzimu nějaká pozitiva?

Pozitiva se dají najít vždycky. Přál jsem si a čekal jsem to lepší, ale je to, jak to je, nadávat nemá smysl. Pozitivní je, jak jsme se v mnoha utkáních dokázali zvednout a zabojovat. Třeba na konci ve Staré Boleslavi. Taky kolik hráčů se protočilo v sestavě. Pro spoustu trenérů by to bylo spíš jako negativum, ale vzhledem k tomu, k čemu juniorka je, je to v pořádku. V řadě utkání se zapojili dorostenci a pro některé to byla premiéra v dospělém fotbale, což je pro hru a výsledek spíš ztráta než přínos. Někde se to naučit musí. Velké plus taky hodnotím, že všichni hráči to hrají absolutně zadarmo, což v této soutěži není samozřejmost. Dnes kdekdo nastavuje hlavně ruce pro prachy, u nás to hrají, protože to tady mají rádi. Jen škoda, že nechodí víc diváků.

KANONÝŘI I.A TŘÍDY – SKUPINY B

16 – Tochukwu Mbah (Horky)

15 – Vratislav Kořínek (Slovan Poděbrady)

13 – Jan Boček (Dolní Bousov), Jakub Pokorný (Pšovka Mělník), Radek Tomíček (Dolní Bousov)

12 – Daniel Krulich (Stará Boleslav)

10 – Jakub Vančura (Hlízov)

9 – Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Adam Milner (Horky), Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady), Lukáš Kalous (Psáry)

…

5 – Vojtěch Semrád (Vrdy), David Kapounek (Vrdy)

4 – Jiří Růžička (Hlízov), David Šveřepa (Vrdy)