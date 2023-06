Popravdě ulevilo, a hodně. V závěru jsme již věděli, že bude velmi obtížné dosáhnout na dvanáctou pozici, která by nám zaručovala přímé udržení v soutěži. To se nám nakonec nepovedlo. Chtěli jsme ale alespoň udržet třinácté místo, které by nám dávalo naději na udržení soutěže v případě, že by někdo z týmů z krajských soutěží divizi nepřihlásil. To se nám při shodě výsledků v posledním kole nakonec povedlo. Ve finále jsme se nakonec dočkali i dodatečného udržení soutěže, což samozřejmě kvitujeme. Musíme se z neúspěšné sezony poučit a vstoupit do té nové tou správnou nohou.

Jak byste jarní část sezony zhodnotil?

Po nepovedeném podzimu jsme měli co napravovat. Na jaře hráli pod obrovským tlakem, i tak jsme byli schopni odehrát se všemi soupeři naprosto vyrovnané partie. Shodou okolností a nešťastných momentů v závěrech některých utkání jsme ale posbírali jen šestnáct bodů. A to bylo v konečném účtování málo. Z tohoto pohledu se nám ani jaro nevyvedlo podle našich představ a ambicí.

Vy jste byli jednou dokonce na úplném chvostu tabulky a dokázali jste se zvednout. Ukázala se vnitřní síla týmu?

Spodní polovina tabulky byla nesmírně vyrovnaná. Zvednout jsme se sice několikrát dokázali, ale bodově jsme nebyli schopni zopakovat dvě tříbodová utkání za sebou, byť jsme třeba předvedli dvakrát za sebou dobrý výkon. Pro náš mladý tým byl celosezonní boj o záchranu dobrou školou a zkušeností, ze které se budeme snažit čerpat v nadcházející sezoně.

Doma nebyly vaše výsledky tak špatné, zato venku jste nevyhráli ani jednou za celou sezonu a posbírali jste pouhé čtyři body. Kde hledat příčiny?

Podzimní zápasy na hřištích soupeřů byly z naší strany tragické. Na jaře jsme se zvedli, jak jsem již zmiňoval, nejméně třikrát jsme přišli o vítězství v závěru zápasu. To byla škoda. V těchto zápasech nám chyběla větší zkušenost do závěrečných minut a několikrát i kvalita v řešení nadějných brejkových situací.

Letošní ročník pro vás byl velice náročný po psychické stránce. Zažil jste někdy podobnou sezonu?

Jelikož jako trenér prakticky začínám, tak jsem podobnou zkušenost samozřejmě neměl. V loňském roce se nám dařilo vše, na co jsme sáhli. Letos tomu bylo naopak. Sezona byla pro mne osobně psychicky opravdu náročná, ale v nejtěžších chvílích je třeba si uvědomit, že jde jen o fotbal a věřit nadále nastolené cestě.

Minulou sezonu jste zakončili na čtvrtém místě, na to jste nenavázali. Proč tomu tak bylo?

Nezachytili jsme úvod soutěže, v tom byl diametrální rozdíl. Ve čtvrtém kole jsme na domácí půdě přehráli Náchod, ale výsledek byl 1:2 a my měli po čtyřech kolech jen tři body. V loňské sezoně jsme byli na devíti! Po povedené letní přípravě to pro nás byla obrovská facka. V následujícím kole jsme jeli do Liberce se dvěma kluky z béčka, zdravotně jsme se rozpadli, spadli jsme na poslední místo v tabulce a už se to vezlo.