V tomto duchu mluví také před startem jarní části sezony trenér mužstva Jakub Svoboda. „Je to úplně jednoduché, naším cílem je záchrana. To je alfa a omega nejen pro nás, ale i pro celý okres. Snad se nám podaří co nejdříve dostat do středu tabulky,“ přeje si před prvním ostrým zápasem čáslavský kormidelník.

Jenže jeho tým má dost těžký los. Doma hostí Benátky, jede do Turnova a pak přivítá Velké Hamry. A to jsou týmy z hodní poloviny tabulky. „Los je opravdu těžký. Pro nás bude začátek hodně důležitý, snad se nám povede,“ věří Svoboda. „Chceme do klidného středu tabulky, ale k tomu nám chybí třeba sedm bodů a to není málo. Pokud by nám vyšel start, byla by to psychická výhoda,“ má jasno lodivod čáslavského celku.

Na začátku přípravy vítal na tréninku čtyři nováčky. Z Havlíčkova Brodu přišel Jakub Peca, gólman Miroslav Vlček se vrátil z hostování ve Ždírci nad Doubravou a na přestup z Kutné Hory přišel Lukáš Marek. Dominik Zrůst z Heřmanova Městce dlouho nevydržel a brzy skončil.

Naopak kádr opustili gólman Barták, který prozatím ukončil kariéru, a mladý Vratislav Junek se vrátil do kmenového Hradce Králové, kde hájí barvy rezervy ve třetí lize. „Odchod Junka je pro nás velká škoda,“ lituje odchodu mladého a šikovného středopolaře kouč Čáslavi.

Kouč Tichý: Kádr je extrémně mladý. Kluci mají talent, úspěch se může dostavit

Začátek přípravy nebyl z pohledu trenéra vůbec ideální. „Byl jsem rozčarovaný. Po pauze jsme pokračovali v tom, jak jsme skončili podzim. V zápasech to z naší strany nebylo vůbec dobré,“ přiznal Svoboda.

Pak ale přišel zlom. „Ten nastal na soustředění, kde jsme měli více času si s hráči promluvit, co bychom chtěli a měli předvádět,“ řekl trenér. „Výsledkově to bylo všelijaké, úplně se nám nevedlo,“ podotkl Svoboda.

Generálku s Velimí ale jeho družina zvládla více než dobře. Na přírodní trávě na hřišti u školky ve Velimi vyhrála jasně 4:0. „Už to mělo parametry. Ono je nakonec jedno, jak probíhá příprava, důležité jsou pak mistrovské zápasy. Uvidíme, jak budeme pokračovat dál. Snad jsme formu dobře načasovali,“ věří trenér Jakub Svoboda.

A to si bude moci ověřit už v neděli. Divizní sezona o následujícím víkendu startuje a dvanáctá Čáslav bude hostit silné a ambiciózní Benátky nad Jizerou, třetí tým tabulky. „Benátky jsem viděl dvakrát a hrají dobře. U nás se ale bude hrát na totálním bahně,“ dodal Jakub Svoboda.