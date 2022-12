Nejsme spokojeni. Chceme vyhrávat a být první. To je samozřejmě trochu nadsázka, ale s tím do toho při vší úctě k soupeřům chceme a musíme jít.

Prohráli jste pouhé tři zápasy a navíc jste nastříleli nejvíce branek v celé soutěži. To vás musí hodně těšit, že?

Chtěli bychom fotbalem bavit sebe a diváky, kteří se na nás ve velkém počtu chodí dívat. Tím, že se snažíme hrát maximálně ofenzivně, jim i chceme poděkovat za jejich podporu. Samozřejmě to přináší i občas zbytečně otevřené prostory, nedůslednost při návratu a chyby při bránění. Pak z toho bývají i naprosté šílenosti, jako například se Semicemi, kdy byl stav ve 24. minutě 4:3.

Ve svém středu máte nejlepšího kanonýra celé soutěže Davida Šveřepu. Je právě tento devatenáctiletý mladíček hlavním tahounem ofenzivy?

David má velmi dobré a nestandardní řešení situací jeden na jednoho a umí dobře zakončovat levou i pravou. Když bude zdravý a podaří se ho fyzicky dobře připravit, může mít čísla ještě vyšší. Na druhou stranu ani pozici našeho nejlepšího střelce nemá nijak jistou. Vyhrál jen o pár gólů a máme v týmu několik hráčů, kteří při souhře určitých okolností mohou mít čísla podobná.

O co nebo o koho se mohl tým opřít ve chvíli, kdy se mu nedařilo?

Generál, který by na hřišti zavelel a tým za ním šel, nám chybí. Spíše nám několikrát pomohla dobrá kondice, která nám usnadnila práci v druhých poločasech.

Na prvních dvou místech tabulky je Vykáň a béčko Velimi, s nimiž jste prohráli. Jsou to podle vás nejkvalitnější celky soutěže?

Jsou, oba týmy mají velkou kvalitu. Vykáň má výborné individuality a Velim těží jako B tým z velmi dobrých návyků hráčů a organizace hry. S Vykání jsme sehráli vyrovnané utkání, kdy v úplném závěru jsme neproměnili samostatný únik a z protiútoku dostali rozhodující gól na 2:1. Velim nás výbornou organizací hry v prvním poločase jednoznačně přehrála a vedla 2:0, druhý poločas jsme trochu změnili systém i rozestavení a nakonec i v devíti hráčích byli velmi blízko vyrovnání. Herně se mi líbí i přes špatné postavení v tabulce týmy Zelenče a Ostré.

Vašemu týmu se na podzim dařilo, takže se může stát, že bude o vaše hráče zájem v týmech z vyšších soutěží. Nebojíte se toho, že bude chtít někdo odejít?

Někteří naši hráči už nabídky mají a k nějakým posunům v kádru dojde. Jako trenér mladého týmu s tím musím počítat a co nejlépe se snažit nachystat. Kluci se mohou prosadit do kádrů z vyšších soutěží, ale takový posun musí nastat pro ně ve správný čas a musí být připraveni.

Je v silách mužstva postoupit o patro výš? Je to nyní váš hlavní cíl?

Tým má svou kvalitu, díky které by to zvládnout mohl. Otázka je, jako u všech týmů této úrovně, nakolik se nám budou vyhýbat zranění a co dovolí hráčům jejich zaměstnání nebo škola. Při ne úplně širokém kádru je to největší strašák pro trenéry. Postup jako hlavní cíl určitě nemáme, nato jsou tu jiné týmy. Vyhrát ale chceme.