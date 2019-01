Uhlířské Janovice – V pátém kole I. B třídy proti sobě stanuly v derby domácí Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou. Uhlíři měli již před zápasem velké problémy se sestavou, do brány musel až v pořadí čtvrtý brankář Daniel Záruba. Také Zruč měla co dělat, aby dala dohromady základní jedenáctku a k zápasu přijela jen s třinácti hráči, přesto si odvezla tři body.

Finále Okresnifotbal.cz Superpoháru 2015: Zruč n. S. - Uhlířské Janovice 2:3, 9. srpna 2015. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Pro nás to byl jednoduše řečeno zápas blbec. Už před zápasem jsem měl problémy se sestavou a hlavně s postem brankáře. Dva brankáři nemohli kvůli zaměstnání, třetí se v zaměstnání zranil, a tak musel do branky dorostenec. Před zápasem se mi pro horečky omluvili další dva hráči," vyjmenoval své trable trenér Uhlířských Janovic Vladimír Boubín a navázal: „Hned v úvodu se nám zranil Randlíszek, který musel být střídán a pokračovalo to i dál. Během zápasu se mi zranili ještě další dva hráči."

Rozhodly chyby domácích. „Byli jsme aktivnější, dobře jsme kombinovali a dostávali jsme se i do náznaků šancí, ale neproměnili jsme je," litoval Boubín a rozkryl gólové situace: „Z prvního protiútoku jsme dostali gól, když brankáři vypadl míč do branky. Držel ho v koši a najednou mu vypadl do branky. Druhý gól jsme dostali také po chybě, kde měl svůj podíl také brankář, ale i obrana. Třetí gól jsme dostali hned v úvodu druhé půle. Naše nekoncentrovaná obrana pustila za sebe Brahimiho a náš brankář si střelu následně srazil rukou do brány."

Danielu Zárubovi premiéra mezi dospělými nevyšla. „Je to brankář z dorostu, takže mu to za vinu určitě nedávám. Byla to jeho premiéra mezi muži. Nechci ho nijak nervovat, ale bohužel neunesl tíhu tohoto zápasu. Nicméně jak říkám, za vinu mu to určitě nedávám," zdůraznil trenér uhlířů a na závěr uvedl: „V závěru jsme si vytvořili tlak, ale provázela nás velká křeč, a tak jsme prohráli."

Michal Váňa: Je to pro nás cenné vítězství

„Přijeli jsme k zápasu v rozkladu, bez několika hráčů základní sestavy. Popravdě jsem se obával, jestli zde vůbec dokážeme uhrát solidní výsledek," přiznal trenér zručské Jiskry Michal Váňa a uznal: „Výhra tři-nula je pro mě velkým překvapením."

Zruč oplatila Uhlířským Janovicím pohárové vyřazení. „Sice se nehrál nijak pohledný fotbal, a to ani z jedné strany, ale dopadlo to pro nás dobře. Do vedení nám pomohla chyba domácího brankáře. My jsme Uhlířské Janovice k ničemu nepustili. Soupeř měl sice několik centrů ze stran, ale všechny jsme si je pohlídali," uvedl Michal Váňa a konstatoval: „Je to pro nás cenné vítězství, obzvlášť když ho vezeme z Uhlířských Janovic, kterým jsme tak oplatili vyřazení z poháru."

Uhlířské Janovice – Zruč nad Sázavou 0:3 (0:2)Branky: 28. Viktora, 36. Brahimi, 47. Koudela. Rozhodčí: Šesták – Řípa, Glogar. ŽK: Wolf, Uher – Jouza, Koudela, M. Váňa. Bez ČK. Diváci: 135.



Uhlířské Janovice: Záruba – Zadražil, Hrbek (20. Veliký), Kopecký, D. Kulhánek (78. N. Marek), Randlíszek (8. Novotný), Srba, Wolf, Uher, D. Marek (46. Tancer), Dotlačil. Trenér Vladimír Boubín.



Zruč nad Sázavou: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Hájek, Jelínek – Viktora, Janda (74. T. Louda), Zeman (14. M. Váňa), Brahimi – Koudela, Mrtinák. Trenér Michal Váňa.

Adam Procházka