Trenér týmu David Linhart se bude muset obejít bez Jarůňka a s největší pravděpodobností i útočníka Kosprda. „Jarůněk se vrací do třetí třídy do Křesetic. U Kosprda není zatím úplně jasno. Ale nejspíš také skončí, do přípravy se nezapojil. Chtěl jsem, aby zůstal, ale bohužel. U nás nejspíše skončí. Tyto dva borce jsem vytáhl z nižších soutěží, protože jsem v nich viděl potenciál. Když ale dojde na lámání chleba, tak cuknou. Takoví hráči prostě nemají návyky z vyšších soutěží. A já už asi touto cestou nepůjdu,“ uvedl hlízovský trenér.

Zdravotní problémy má Hačka, který by se podle slov trenéra mohl zapojit nejpozději během měsíce. Horší je to u zraněného Pavla Růžičky, ten se zapojí do přípravy také až později. Možná rok bude bez fotbalu Martin Frejlach, který má utržený křížový vaz a na operaci teprve čeká. S ním tedy nemůže Linhart rozhodně počítat.

Vedení klubu muselo jednat. A dařilo se mu to skoro na výbornou. Z Čáslavi by měl přijít gólman Stanislav Kořínek. „Nějakou dobu teď nechytal, tak jsem ho oslovil. Musíme dotáhnout jeho příchod, ale mělo by to klapnout,“ řekl kouč Hlízova. Ze Sázavy přišel útočník Jakub Švec, který má však ještě pro první podzimní zápasy stopku za své vyloučení, kdy napadl vlastního trenéra. „S tím, že má trest, jsme do toho šli. Stále v něm vidím potenciál, je schopný dávat góly. Já jsem s ním zatím spokojený,“ uvedl na Švecovu adresu Linhart. Další do party nováčků je Matěj Vojtíšek z Malína, který zkoušel štěstí v zimním přípravném období v tehdy ještě divizní Kutné Hoře. „Jsme s Malínem dohodnuti. Může hrát na více postech a to je výhoda,“ těší kouče hlízovského mužstva. Řady v kádru by měl doplnit také Filip Tichý, který naposledy působil v Kutné Hoře. „Budeme jeho příchod řešit, ale také by nám měl pomoci. Je mladý, dravý, chce trénovat,“ chválil nového borce David Linhart.

Hlízovský trenér je vždy hodně ambiciózní a myslí na příčky nejvyšší. Tentokrát je však o něco opatrnější. „Vůbec nedovedu odhadnout sílu týmů, dost jich spadlo z vyšší soutěže. Pokud k tomu budeme přistupovat jako v minulé sezoně, tak můžeme mít problém. V opačném případě věřím, že by to mohlo stačit na lepší střed tabulky. Obměna kádru je dost razantní. Budou v soutěži týmy, které neznám a některé z nich mají určitě jiné možnosti než my,“ uvedl Linhart.

I v tomto směru se pro Hlízov možná blýská na lepší časy. „Jsme v jednání s naším sponzorem o navýšení rozpočtu,“ dodal hlízovský kormidelník David Linhart.