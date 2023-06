Třešnička na dortu přišla dodatečně. Chyběla vítězná euforie, lituje Masopust

/VIDEO, FOTO/ Trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust mluvil po posledním zápase sezony o tom, že jeho fotbalový tým měl výbornou sezonu, ale chyběla tomu třešnička na dortu. Myslel tím první místo v krajské I.B třídě skupině C a přímý postup do vyšší soutěže. Pomyslné třešničky se dočkal o něco později, Vrdy dodatečně proklouzly mezi celky hrající I.A třídu. „Nebylo to ale ani z postupu ze druhých míst, ale až díky sešupu Zbuzan do okresních soutěží. Takže vlastně nejzazší možnost,“ uvedl kouč Slavoje.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Vrdy | Video: Deník/Vladimír Malinovský