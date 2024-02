A je dobojováno. Okresní futsalová liga měla na programu závěrečné kolo. Dvě kola před koncem už bylo jasné, že vítězství získá nováček soutěže, tým Tučňáci Vrdy. Šlo jen o to, zda sezonu projede bez ztráty jediného bodu. A to se mu povedlo. V závěrečném klání porazil Kutnou Horu rozdílem čtyř branek. O třetí příčku se připravili futsalisté Libodřic, kteří ještě v poločase nad Chvaleticemi vedli, ale nakonec o dvě branky prohráli. Tým SKP Kolín B měl v závěrečném kole volno.

Z futsalového utkání okresní ligy Kutná Hora - Tučňáci Vrdy (4:6) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Tučňáci Vrdy – Kutná Hora 6:2

„Jsme neporažení! To svědčí, jaký jsme vybudovali výborný tým se skvělou partou a skvělými hráči. Sezona snů je za námi,“ radoval se po posledním zápase Dominik Lengál, jeden z hráčů vítězného celku. „Jako nováček jsme strašně moc rádi za to, co jsme dokázali. Ale pojďme si zhodnotit utkání proti NPC Kutná Hora. Na poslední utkání futsalové sezony se přihlásilo jedenáct hráčů. Nechtěli jsme to redukovat a chtěli jsme, aby si zahráli všichni. Tudíž jsme se nedostali do většího tempa a nebylo to úplně tak rychlé, jako jiná utkání. Celé utkání jsme kontrolovali hru. Soupeř si zalezl do bloku a my jenom dobývali. Díky výborně chytajícímu brankáři hostí nebyl výsledek vyšší. Soupeř udeřil až za rozhodnutého stavu, kdy jsme nekoncentrovaně bránili a dostali hloupé góly. Chtěl bych poděkovat všem hráčům z našeho týmu a uvidíme, kde se objevíme příští rok,“ konstatoval vrdský futsalista Dominik Lengál.

Branky: Vávra 2, Semrád, Nový, Volenec, Vavřina – Vokoun, Pacák. Poločas: 2:0.

Tučňáci Vrdy: Kopecký Arnošt - Zoufalý David, Vavřina Aleš, Dušek Petr, Volenec Martin, Semrád Vojtěch, Lengál Dominik, Vávra Michal, Nový Adam, Víšek Filip, Šveřepa David.

Kutná Hora: Kratochvíl Krištof - Jeřábek Radim, Mukařovský David, Vokoun Radek, Dostál Lukáš, Timko Nikolas, Pacák Martin, Laštovka Lukáš, Horký Jaromír.

Libodřice – Chvaletice 5:7

„Bohužel jsme si nepřenesli formu z minulého týdne a poslední zápas sezony jsme prohráli,“ litoval Jakub Kovařík, hráč Libodřic. „Hned v první nebo druhé minutě jsme prohrávali 1:0. Přesto jsme první poločas vyhráli 4:3. Druhý poločas se nám herně moc nepovedl, hostům navíc zachytal brankář a soupeř otočil skóre ve svůj prospěch na konečných 5:7. Tímto výsledkem jsme se připravili o třetí místo,“ uvedl Kovařík.

Branky: Čuřík 3, Batelka, Škopek – Vohralík 3, Myška 2, Vančura, Danko. Poločas: 4:3.

Libodřice: Maxián Filip - Čuřík Martin, Hovorka Marek, Košík Josef, Batelka Pavel, Kovařík Jakub, Škopek Pavel, Mikeš Martin, Pohanka Lukáš.

Chvaletice: Havrda Filip - Danko Matěj, Filip Vojtěch, Vohralík Martin, Šindelář Stanislav, Šípoš Dominik, Vančura Adam, Myška Pavel, Roubíček Radim.

