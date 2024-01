„Tak jsme MISTŘI! Toto jsme nikdo před začátkem sezony nečekal, že tuto soutěž vyhrajeme,“ radoval se za tým Tučňáků Dominik Lengál. „V tomto utkání jsme čekali tuhý boj proti druhému SKP Kolín B. Začátek utkání byl dost vyrovnaný a my jsme prohrávali i 1:2. Pak jsme se uklidnili na míči a ukázali lidem krásné gólové akce. První poločas pak byl jen v naší režii a zaslouženě jsme vedli 10:2. Ve druhém poločase bylo vidět, že jsme už jen dohrávali utkání a užívali si to. Nehráli jsme tak kvalitně, tak díky tomu skončil druhý poločas jen 4:2. Ale jsme spokojeni. Teď už jen poslední utkání s Kutnou Horou, kdy to samozřejmě nebudeme chtít odevzdat, ale budeme chtít udržet neporazitelnost,“ řekl po utkání Lengál.

„Vysoká prohra se soupeřem, který byl běhavý a důrazný. Měl neuvěřitelné štěstí v zakončování, snad všechny střely skončily brankou. Nám se na malém hřišti moc nedařilo kombinovat, ale určitě výkon neodpovídá konečnému skóre, které je tedy hrozivé,“ popsal utkání kapitána B týmu SKP Kolín Michal Kudláček.

Branky: Šveřepa 4, Semrád 2, Volenec 2, Dušek 2, Nový 2, Vavřina, Růžička – Oliinyk 2, Metlushko, Hvozdyk, Kudláček. Poločas: 10:2.

Tučňáci Vrdy: Kopecký Arnošt - Vavřina Aleš, Šveřepa David, Víšek Filip, Dušek Petr, Volenec Martin, Semrád Vojtěch, Růžička Patrik, Nový Adam.

SKP Kolín B: Havránek Lukáš - Horáček Martin, Hvozdyk Oleh, Kudláček Michal, Jehlička Aleš, Lytvyněnko Roman, Metlushko Raman, Oliinyk Dmytro.

Libodřice – Kutná Hora 3:3

„Byl to vyrovnaný zápas. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení tři nula, ale bohužel jsme ho neudrželi. Asi minutu před koncem jsme dostali vyrovnávací gól na tři tři. V posledních vteřinách měl ještě dobrou střelu Sova, ale bohužel šla těsně vedle,“ řekl libodřický hráč Jakub Kovařík.

„Utkání se hrálo dlouho bez vstřelené branky. Držení míče bylo na naší straně, ale k ohrožení branky soupeře jsme se prakticky za celý první poločas nedostali. To Libodřice hrozily z brejků, ale brankář Dostál vše zlikvidoval. Hned při první šanci druhé půle domácí udeřili a pak v rychlém sledu ještě dvakrát a bylo to rázem 3:0. Nezbývalo nám nic jiného, než si vzít oddechový čas, zařadit vyšší rychlost a tlačit se do brány. To se nakonec ukázalo jako dobrá taktika. Vstřelili jsme dva slepené góly, hosté se začali bát o výsledek a nám se podařilo pár vteřin před koncem zápasu vyrovnat na konečných 3:3,“ oddechl si zkušený hráč Kutné Hory David Mukařovský.

Branky: Sova, Košík, Matějka – Mukařovský, Timko, Tuzar. Poločas: 0:0.

Libodřice: Maxián Filip - Batelka Pavel, Pohanka Lukáš, Kovařík Jakub, Matějka Michal, Sova Pavel, Dittrich Václav, Košík Josef.

Kutná Hora: Dostál Lukáš - Laštovka Lukáš, Pacák Martin, Mukařovský David, Jeřábek Radim, Vokoun Radek, Horký Jaromír, Tuzar Lukáš, Timko Nikolas.