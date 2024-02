Ale pěkně popořádku. Mužstvo Tučňáci Vrdy vzniklo až před touto sezonou, je tedy nováčkem. Ale jako nováček se rozhodně nechová. Prostě se dala dohromady patra kamarádů z velkého fotbalu z týmu Slavoje Vrdy, který je nováčkem v krajské I.A třídě. „Náš tým vznikl tak, že jsme se s pár kamarády bavili, že v zimě nemáme extra žádné vyžití a baví nás jezdit v létě na fotbalové turnaje. Tak jsme si řekli, proč nezkusit v zimě futsal. Tak jsme sehnali hráče a začali pracovat na všech věcech, co je k tomu potřeba - hala, formuláře, dresy,“ uvedl jeden ze zakladatelů týmu Dominik Lengál.

Tučňáci Vrdy si s předstihem zajistil titul futsalového okresního mistra

Bylo třeba najít to pravé jméno, aby si jej fanoušci zapamatovali. „Věděli jsme, že se chceme jmenovat Vrdy, ale když se řekne Slavoj Vrdy, tak to je hned spojené s fotbalem. Tak jsme vymýšleli, jak bychom se mohli jmenovat a náš momentálně nejlepší střelec (David Šveřepa – pozn. red.) přišel s nápadem Tučňáci a my jsme se na to všichni chytli a byl název na světě,“ vyprávěl Lengál.

Černobílé dresy týmu jsou slušivé, navíc je zdobí na zádech jmenovky hráčů, což také není obvyklý jev. Ale pozor: hráči tam nemají přímo svá jména ani příjmení, jde o jistou nadsázku. „Jmenovky na dresech byla už taková třešnička na dortu,“ usmíval se Lengál. „Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby to bylo zábavné. A napadlo nás, že když jsme ti Tučňáci, tak že bychom použili jména tučňáků z filmu Tučňáci z Madagaskaru. A zároveň do toho zakomponovat naše přezdívky. Takže já tam mám jako hlavní Lenscipper (Scipper), dále třeba Filip Víšek tam má Smíškowski (Kowalski) a tak dále,“ prozradil Lengál.

A hráčům to spolu jde náramně. Je vidět, že tvoří výbornou partu. Ale že by na startu sezony věřili, že budou v okresní futsalové lize tak suverénní, s tím na ně nechoďte. „Abych pravdu řekl, náš cíl byl pořád mít aktivně míč na noze, abychom nestrádali přes zimu. O výsledky nám nešlo. Samozřejmě v týmu máme plno hráčů vítězného typu, takže nechceme prohrát ani jedno utkání. To, že jsme bez prohry, je pro nás překvapení, nečekali jsme, že bychom mohli být tak suverénní. Nechtěli jsme hrát druhé housle, věřili jsme, že několik utkání vyhrajeme, ale že i utkání některá prohrajeme. Nakonec je to zatím bez prohry, což je skvělé pro naší první futsalovou sezonu,“ těší celý vrdský mančaft.

Prohlédněte si fotogalerii z utkání Kutná Hora - Tučňáci Vrdy (4:6)

Tučňáci už jsou jasnými vítězi Okresní ligy, ale jak to bude s postupem do vyšší soutěže? „Tuto otázku zatím necháváme pod pokličkou, nechceme předbíhat. Samozřejmě je to lákavá nabídka hrát něco vyššího, ale vše musíme probrat s týmem a taky jak bychom to skloubili s fotbalem, protože většina z nás hraje I.A třídu ve Vrdech a nebude lehké to skloubit. Takže toto necháme pod pokličkou a uvidíme po sezoně, až si o tom se všemi hráči sedneme a probereme pro a proti,“ dodal Dominik Lengál.