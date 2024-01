/VIDEO, FOTOGALERIE/ Okresní futsalová liga pokračovala dalšími zápasy. V nich uspěli borci rezervy kolínského SKP, kteří o gól zvítězili nad Kutnou Horou na její palubovce. Domácí v poločase sice o gól vedli, Kolínští ale předvedli parádní obrat. Mužstvo Tučňáci Vrdy, které je nováčkem soutěže, vyhrálo také nad Chvaleticemi a stále je stoprocentní. Vrdy nasázely protivníkovi deset gólů, čtyřikrát se trefil Šveřepa, o gól méně dal Nový. Libodřice měly v tomto kole volno.

Z futsalového utkání okresní ligy Kutná Hora - SKP Kolín B (4:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovsjý

Kutná Hora – SKP Kolín B 4:5

„Zápas byl zcela vyrovnaný, ale štěstí se nakonec preklopilo na stranu hráčů z Kolína. Náš týmový výkon šel oproti poslednímu zápasu nahoru, ale bohužel nás srazila spousta individuálních chyb. Příští zápas už musíme bodovat naplno," měl po zápase jasno kutohorský futsalista David Mukařovský.

„Bojovné a celkem vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli mírně herně navrch. Po obratu domácích a jejich vedení v poločase jsme po přestávce zvýšili tempo, přidali na kvalitě a zaslouženě otočili skóre na 5:3 a zápas už do konce odkontrolovali,“ uvedl trenér klubu SKP Kolín Michal Škopek.

Branky: Vokoun Horký, Vojtíšek, Timko – Horáček 2, Kopecký, Král, Srba. Poločas: 3:2.

Kutná Hora: Dostál Lukáš - Pacák Martin, Mukařovský David, Jeřábek Radim, Horký Jaromír, Timko Nikolas, Tuzar Lukáš, Vojtíšek Matěj, Vokoun Radek.

SKP Kolín B: Černý Jiří, Horáček Martin, Hvozdyk Oleh, Kopecký Miroslav, Král Michal, Kudláček Michal, Lytvyněnko Roman, Srba Martin, Oliinyk Dmytro.

Chvaletice – Vrdy 6:10

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a rozhodně nepodcenit soupeře. To se nám do jisté míry dařilo, ale neproměňování šancí a naše laxnost udělala z první poloviny poločasu naprosto vyrovnané utkání. Nás ale podržel skvěle chytající brankář Kopecký. Poté už se nám začalo více dařit na míči a do konce poločasu jsme soupeři dokázali odskočit na rozdíl čtyř branek,“ okomentoval první poločas kapitán Tučňáků Martin Volenec. „Ve druhé půli jsme přidali další góly, protivník dokázal po našich chybách už jen snížit a my si výsledek i díky střelecké formě Šveřepy a Nového dokázali pohlídat. Jsme rádi za výhru a zatím i stoprocentní bilanci,“ radoval se kapitán Vrdů.

Branky: Mihovský 3, Vančura 2, Myška – Šveřepa 4, Nový 3, Volenec 2, Dušek. Poločas: 2:6.

Chvaletice: Havrda Filip - Brunclík Jan, Danko Matěj, Mihovský Tomáš, Filip Vojtěch, Hataš Jan, Myška Pavel, Doležal Filip, Molnár Adam, Vančura Adam, Šípoš Dominik.

Vrdy: Kopecký Arnošt - Dušek Petr, Růžička Patrik, Volenec Martin, Nový Adam, Víšek Filip, Šveřepa David, Semrád Vojtěch.