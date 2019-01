Milovice – Tupadly zahájily v sobotu dopoledne letošní ročník I. B třídy poměrně dobře. Po jarních záchranářských prací přivezly bod z Milovic a to mohli získat všechny tři.

Příprava: Tupadly - Habry, 18. července 2010. | Foto: Deník/Martin Vaněk

Milovice – Tupadly 2:2 (0:1)

„Byl to vyrovnaný zápas,“ začal s hodnocením trenér hostí Stanislav Krajíček a navázal: „Bohužel pro nás se špatným koncem, protože jsme měli spoustu vyložených šancí nato, abychom přivezli tři body. Nakonec jsme se báli i o bod.“

Jak utkání probíhalo? „Vedli jsme, ale soupeř po přestávce skóre otočil. Za stavu nula jedna jsme ale mohli dát další góly. Pak jsme museli vyrovnávat,“ litoval Krajíček.

Start do soutěže je ale lepší než loni. „Určitě lepší, ale to je dané soupeřem,“ souhlasil Stanislav Krajíček, „Tento ranní termín byl pro nás nezvyklý, ale to bude pro všechny stejné.“ Díky prvnímu bodu by mohl být vstup do sezony dobrý. „Myslím, že nás to může nakopnout. Kdybychom v dnešní sestavě odehráli celý podzim, tak bych strach neměl,“ ví trenér.

V sestavě Tupadel se objevil i Jan Holík. „Narychlo jsme ho udělali, bude tady půlroku hostovat,“ vysvětlil Krajíček. Z utkání naopak odstoupil zraněný Kavánek. „Josef Kavánek střídal kvůli kotníku, ale nebude to nic, co by ho omezovalo v příštím utkání.“

Branky Tupadel: 15. J. Holík, 76. Chvátal. Tupadly: P. Kavánek – Průcha, Štainer, Píška, Šveřepa – Kruml (90. Darů), Semrád (65. Chvátal), Drbohlav, J. Holík – Král, Jos. Kavánek (40. Čmakal). Trenér Stanislav Krajíček.