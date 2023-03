Seběhlo se to celkem rychle a pro fanoušky je to překvapení. Řepka už několikrát uvedl, že jde do Lovčic, desátého celku okresního přeboru na Královéhradecku. Dokonce se už nechal vyfotit s dresem Lovčic v ruce. Tyto informace ale vzaly za své. „Sedli jsme si na kafe a dohodli jsme se,“ zjednodušeně popsal celou anabázi nový sportovní manažer klubu z Červených Janovic na Kutnohorsku Jiří Kubík. „Jsem rám, že nám Tomáš pomůže v této sezoně. Bez něj by to fotbalově nešlo,“ přidal manažer s tím, že je s bývalým ligovým fotbalistou domluvený zatím to konce letošní sezony.