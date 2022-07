Časová zaneprázdněnost dovedla kouče Radka Förstera k rozhodnutí ukončit své účinkování jako trenér A týmu. „Časově jsem to nedával. Mluvil jsem o tom už dlouho, ale nedařilo se nám sehnat trenéra. Kluk hraje za Pardubice, chci vidět jeho, jak hraje, prostě jsem to nestíhal na sto procent a to mi vadilo,“ uvedl po svém konci Förster. Kádr je v Janovicích dobrý, kluci jsou výborní a teď mají i nový impulz. Takže by to mohlo být ještě lepší,“ culil se odstoupivší trenér, který však bude nadále členem výboru.