Vonoklasy - Pouze 10 jmen čítala sestava uhlířek při dalším utkání 3. ligy žen ve Vonoklasech. O třech bodech pro domácí rozhodla střelecky produktivní M. Lodeová, stabilně působící ve druholigovém celku FK Rakovník.

17. kolo III. ligy žen: Uhlířské Janovice - Mnichovo Hradiště, 30. května 2010. | Foto: Deník/Martin Vaněk

Vonoklasy – Uhlířské Janovice 3:2 (0:0)

Kdyby uhlířky v průběhu prvního poločasu proměnily alespoň některou ze svých šancí, nemuselo se jít do kabin za bezbrankového stavu. V úvodních minutách ztroskotala na H. Vacíkové středem obrany procházející M. Bílková, nedlouho poté to měla hostující útočnice na dlouhou nohu po stand. situaci rozehranou M. Makalovou. Po střele K. Přibylové mířící do náruče K. Veselé na druhé straně pokračovaly uhlířky v zahazování šancí. Důrazem razící si cestu R. Melcherová byla zastavena M. Sladkou. Po nahrávce za obranu z kopačky Niki Koudelkové postupovala sama M. Bílková na H. Vacíkovou. Skóre se neměnilo ani v tomto případě, míč skončil vedle levé tyče z venkovní strany.



Na počátku druhého poločasu po stand. situaci M. Makalové neudržela H. Vacíková míč ve svých rukavicích, který za její záda dopravila dorážející M. Bílková – 0:1. Z vedení se však uhlířky neradovaly dlouho, individuálními chybami dopomohly domácím hráčkám k obratu. Po faulu H. Černé na střídající D. Hegarovou proměnila pok. kop M. Lodeová – 1:1. Posila z druholigového Rakovníka ožila, po dalším jejím zakončení z levé strany se vyznamenala K. Veselá. Zanedlouho však přišla ztráta míče M. Bílkové na půlící čáře, J. Birošíková jej předala M. Lodeové, která jej podél K. Veselé poslala za její záda – 2:1. V 80. min. se míč přece jen třepotal v síti za zády H. Vacíkové. Tam jej poslala po rohovém kopu M. Bílkové za pomoci teči bránících hráček M. Syrovátková – 2:2.

Po stejné stand. situaci v 86. min. a sklepnutí N. Koudelkové pálila tvrdě ale nad bránu M. Beranová. Dělbu bodů nepřipustila M. Lodeová. Po stand. situaci v jejím provedení byla u levé tyče včas K. Veselá, která po svém zákroku zůstala na chvíli otřesena. Následný rohový kop uhlířky odvrátily, opětovný nákop „polo centr, polo střela“ z kopačky M. Lodeové zapadl přesně ke vzdálenější tyči – 3:2.

Branky U. Janovic: Bílková, Syrovátková. Vonoklasy: H. Vacíková – K. Dragulová (90. T. Winterová ), A. Koníčková (73. K. Volfová), M. Sladká, J. Birošíková – M. Tvrdá (46. B. Justiánová), L. Birošíková, K. Přibylová, M. Cimlerová – M. Lodeová, A. Šulíková (46. D. Hegarová). Uhlířské Janovice: K. Veselá – V. Němcová, M. Makalová, M. Syrovátková, H. Černá – P. Hromádková, R. Melcherová, N. Koudelková, M. Beranová – M. Bílková.

LADISLAV BRANDEJSKÝ