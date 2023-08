To byla gólová nadílka. Fotbalisté Uhlířských Janovic chystající se na další sezonu v I.B třídě, sehráli v Ratajích nad Sázavou přípravné utkání s účastníkem okresního přeboru na Kolínsku, týmem Kouřimi. Zápas nabídl devět branek, o gól šťastnější byl celek z vyšší soutěže.

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Kácov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Uhlířské Janovice – Kouřim 5:4

„Zápas jsme museli odehrát v Ratajích nad Sázavou, jelikož u nás na hřišti to nešlo z důvodu celodenního deště,“ hlesl na úvod hodnocení hrající trenér Uhlířů Martin Dotlačil. „Soupeř byl kvalitní, mají dobrý potenciál jít výše. Terén byl těžký, ale kluky musím pochválit, že se s tím vypořádali. Po většinu času jsme drželi míč na kopačkách my. Bylo to spíš takové dobývání soupeře, ale šancí jsme si za celý zápas vytvořili dost. Snad třikrát vykopával soupeřův stoper z brány na lajně a několikrát to gólman skvěle chytil. Hráli kluci i ze širšího kádru a musím je pochválit také,“ byl spokojený Dotlačil, kterého však netěšily čtyři inkasované góly. „Kouřim dala de fakto ze tří šancí čtyři góly, po nedomluvě stopera s gólmanem jsme si dali exkluzivního vlastence. Mrzí mě jen, že jsme inkasovali čtyři góly, což je hodně. Nakonec jsme zápas zvládli a vyhráli 5:4,“ oddechl si kouč Uhlířských Janovic.

Branky Janovic: Tancer 2, Kopecký, T. Kopp, J. Kopp. Poločas: 2:1.

Uhlířské Janovice: Kmoch - Bílek, Kopecký, Šmejda, Barták, Randlíszek, Marek, Kulhánek, J. Kopp, T. Kopp, Veselý, střídali Rejhon, Tancer, Dotlačil.