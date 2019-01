Kostelec nad Černými lesy - První přípravné utkání sehráli v neděli fotbalisté Uhlířských Janovic na umělé trávě v Kostelci. Premiéra v roce 2011 dopadla pro uhlíře neúspěšně.

1. kolo I. A třídy: Uhlířské Janovice - Červené Pečky, 11. srpna 2010. | Foto: Deník/Martin Vaněk

Uhlířské Janovice – Újezd 0:1 (0:1)

„Z naší strany je to ještě neurovnané. Soupeř byl fotbalovější, pohyblivější a lépe technicky vybavený,“ říkal předseda uhlířskojanovický kopané Miroslav Tvaroha a pokračoval: „Újezd nás přehrával v poli, měl dvě tři velké šance a my jsme se pomalu do žádné nedostali, protože prakticky hrajeme bez útoku.“

„Zápas se rozhodl v prvním poločase asi ve třicáté minutě,“ řekl k jedinému gólu Tvaroha. Uhlíři zatím nemají žádné posily. Naopak. „Vůbec nikoho nového nemáme. Naopak nám hráči ubyli. Strnad a Verner budou stavět, tak chodit nebudou. Tomáš Kulhánek marodí, Jirka Uher je zraněný. Hráli jsme víceméně s kluky z béčka a dorostu,“pokrčil rameny Tvaroha.

Porážku Uhlířskojanovičtí připisují i povrchu. „Byli jsme poprvé na hřišti, ještě k tomu na umělé trávě, na které neumíme hrát. Je to znát, když se z bláta přejde na umělé hřiště,“ dodal Miroslav Tvaroha.

Uhlířské Janovice: Hromádka - Blecha, L. Bohatec, Novotný, Veliký – M. Bohatec, Vedral, Kopecký, M. Jelínek - Churavý, Förster. Střídali: Srba, Hurt, L. Čížek. Trenér Josef Bohatec.