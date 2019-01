Červené Pečky - Záchranářským zápasem na umělé trávě v Červených Pečkách zahájili v sobotu fotbalisté Uhlířských Janovic jarní odvety v I. A třídě sk. B. Po dvou brankách L. Bohatce si uhlíři odvezli všechny body.

1. kolo I. A třídy: Uhlířské Janovice - Červené Pečky, 11. srpna 2010. | Foto: Deník/Martin Vaněk

Červené Pečky – Uhlířské Janovice 0:2 (0:0)

Pro diváka moc atraktivity duel nepřinesl. Zpočátku „kousali“ domácí, jmenovitě Hačka a J. Kulhánek, Hromádka ale byl vždy tam, kde měl být. Za uhlíře odpověděl po opakovaném centru Vedrala hlavičkující Kopecký, Jóna však „malá domů“ nijak nevylekala. Jelikož na křížnou nahrávku Kutila u vzdálenější tyče nedosáhl J. Kulhánek, hlavičce Hačky chyběla přesnost a na druhé straně nedokázali uhlíři využít nejistoty Jóna při dobře kopnutém rohovém kopu L. Bohatce, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Druhý poločas začali lépe domácí. Další možnost Hačky, který obešel i vyběhnuvšího Hromádku, uhasil na poslední chvíli T. Kulhánek. Blízko gólu byli i uhlíři – Stoupa posunul míč na Churavého, jehož centr sice tvrdě, ale nepřesně napálil Kopecký. O osudu utkání rozhodl úsek mezi 70. a 75. min. Po chybě Rejthárka „nalil“ Vedral na první zásah L. Bohatcovi – 0:1. I ke druhému gólu domácí uhlířům hodně pomohli, konkrétně v pokutovém území chybující St. Pokorný. K míči se dostal Kopecký a nabil opět L. Bohatcovi - 0:2. Domácí celek si i přes snahu žádnou možnost alespoň ke korigování výsledku nepřipravil.

Bohatec: Fotbal ne, spíše kopaná

Do řeči moc nebylo trenérovi domácích Radkovi Kulhánkovi: „Jsem zklamán, nebyl jsem vůbec spokojen s hrou, hráči neplnili, co měli.“ Přesto zkusil hledat příčiny porážky: „Máme rychlostní tipy hráčů, kteří měli přehrát starší kluky soupeře, což se nedařilo.“ Domácímu týmu chyběl i hlavičkář. „Uhlířské Janovice nakopávaly míče na Churavého, my vysokého hráče nemáme,“ litoval Kulhánek. I mezi diváky byl slyšet názor, že kdo dá gól, vyhraje, což potvrdil i Radek Kulhánek: „Utkání bylo o gólu, soupeři dali dva a výsledek si pohlídali.“

„Nikdo asi od nás nečekal, že vyhrajeme v Červených Pečkách,“ usmíval se trenér Uhlířských Janovic Josef Bohatec, kterému se však fotbal z obou stran nelíbil: „Nejednalo se o technický fotbal, byla to kopaná.“ Spokojenost s výsledkem byla ale patrná: „Neměli jsme co ztratit, byl to bojovný výkon, získali jsme plusové body do tabulky.“ Zápas se odehrál na umělé trávě, v čemž Josef Bohatec problém neviděl. „Na stejném povrchu jsme odehráli i přípravu v Kostelci nad Černými lesy. Tam jsem vystřídal hodně hráčů, teď už se sestava musí stabilizovat,“ ví trenér. Autorem obou gólů byl syn trenéra Lukáš. „Od toho tam je, kopací techniku má. Kluci mu pěkně nahráli. Dalo by se říct, že proměnil gólové šance,“ zakončil Josef Bohatec.

Branky: 70., 75. L. Bohatec. Rozhodčí: Velebil. ŽK: Herčík, J. Kulhánek - Uher.



Červené Pečky: Jón - Krátký, D. Pokorný, St. Pokorný, M. Janovský - Hačka, M. Rejthárek, Herčík, Kutil - J. Kulhánek (83. Procházka), Vohnický (Žoha). Trenér Radek Kulhánek.



Uhlířské Janovice: Hromádka - Uher, T. Kulhánek, Novotný, Zadražil - Churavý, L. Bohatec, Veliký, Vedral (85. P. Kulhánek) - Stoupa (75. Srba), Kopecký (77. Randlizsek). Trenér Josef Bohatec.

Ladislav Brandejský