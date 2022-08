Z dorostu Radotína přišel Adam Šťastný, který se do Janovic přistěhoval. Lukáš Kofroň přišel ze Záboří. A kádr nikdo neopustil. „Takže je jasné, že došlo k posílení. Hlavně tedy na postu brankáře,“ hlesl Dotlačil, pro kterého je to trenérská premiéra mezi dospělými. Předtím vedl dorost.

A co cíle? „Hrát co nejvýše. Nějakým způsobem bychom chtěli stabilizovat základní sestavu, protože je to stále narušené pracovním vytížením hráčů nebo školou. Pro mě s asistentem bude důležitá hlavně zimní příprava, teď jsme měli celkem málo času,“ řekl kouř Janovic.

Odešel jen Švec. Sázava je bez posil, těch nebylo podle kouče třeba

Uhlíři vyhráli v přípravě nad Cerhenicemi, Hlízovem a Býchory. Především skalpy posledně dvou jmenovaných jsou cenné. I když se jedná jen o přípravu. „Na tréninky chodilo okolo dvaceti lidí, což je velice slušná docházka. Kluci makají a drží se. Teď je v sestavě trochu přetlak, o to víc se musí hráči snažit. Dali jsme jim do těla, takže jsme s přípravou spokojeni,“ culil se Dotlačil.

Toho tak může mrzet snad jen to, že jeho tým nesehrál generálku. Zápas s Vrdy musel zrušit. „Měli jsme osm lidí ze základní sestavy mimo. Proto jsme nemohli utkání sehrát,“ dodal Martin Dotlačil.