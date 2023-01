Jak už bylo zmíněno, kádr týmů dozná pár změn. V týmu skončil brankář Karban, který se vrací zpět do Jestřabí Lhoty (okresní přebor na Kolínsku). Naopak s přípravou začal Tomáš Kopp, který celý podzim nehrál kvůli zranění. „Dopředu to pro nás bude oživení,“ řekl na jeho adresu kouč Uhlířských Janovic. A pak se z Hlízova vrací ofenzivní fotbalista Vyhnánek. „Takže změny nějaké nastaly,“ podotkl Dotlačil.

Trenér zatím počítá asi se sedmnácti hráči A týmu, další čtyři jsou podle jeho slov použitelní z rezervy. Co se týče náplně zimního drilu, nebude se nijak zásadně lišit od předešlých sezon. „Bude nějaké běhání a pak hlavně s míčem. Fyzická příprava musí být. Ale zatím to není nic náročného. Zásadní bude soustředění,“ uvedl kouč osmého celku tabulky skupiny D. To mužstvo absolvuje od 8. února v Horní Branné, kam přijede ve středu večer a od čtvrtka do neděle bude pilně trénovat.

Janovice by měly v přípravě sehrát pět přípravných zápasů. Soupeři jsou Lužec, Nová Paka, Plaňany, Býchory a Velim B. „Počet pěti utkání je postačující, víc jsme jich ani nechtěli,“ dodal trenér Martin Dotlačil.

Uhlíři porazili v prvním přátelském utkání Lužec v divoké přestřelce 8:4. Jednou se trefil i „hlízovský“ Vyhnánek. „V zápase byla spousta chyb, ale byl to první přátelák, takže nic zvláštního. Kluky chválím za výkon, musíme se poučit z chyb. Teď nás čeká soustředění a to bude velmi důležité,“ hlesl po divokém utkání krátce trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.