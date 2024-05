Hlavně útočníkům Uhlířských Janovic to pálilo, dvě výhry v základní skupině a 15 gólů, v barevné skupině dalších 12 branek a opět dvě výhry, skvělá bilance - 4 výhry a 27 gólů.

Podobně se dařilo družstvu Vyžlovky, které nastoupilo s hráči minimálně o jeden rok mladšími a dosáhlo také plný bodový zisk a 19 vstřelených branek.

Třetím postupujícím je Klášter nad Jizerou, v základní skupině těsná výhra nad Štítarským SK 3:2, pak remíza 2:2 s Radimí a jen větší počet nastřílených branek rozhodl o jejich prvním místě ve skupině na úkor domácích. V barevné skupině poté již jen výhry a skóre 8:0, Klášter je tedy dalším postupujícím do finále Kába cupu 23. června v Horních Počaplech.

Doprovodná soutěž Tučňákova Trefa dlouho vypadala, že se nenajde nikdo, kdo by zasáhl míč zavěšený na břevně, až v předposledním pokusu se trefil Michal Košvanec (Radim), tentokrát na něj čekalo nejen triko Macron s logem soutěže a voucher na 1.000 korun do Laser Game Galaxy, jako bonus pro svoje přihlížející rodiče získal poukazy do kavárny v Nymburce v hodnotě 450 korun.

„Závěrečné vyhlášení probíhalo tradičně, zazněl obrovský potlesk jako poděkování všem trenérům za jejich práci ve prospěch dětí a všichni kapitáni si s radostí přebrali voucher na dvacet vstupenek na ligu na Duklu Praha, kam zamíří Kába cup po letních prázdninách,“ uvedl pořadatel akce Jiří Kabyl.

Skupina A

1. Vyžlovka 6, 2.Tichonice/Kácov 3, 3.Tuchoraz 0

Výsledky: Tuchoraz - Tichonice/Kácov 0:2, Vyžlovka - Tuchoraz 9:0, Tichonice/Kácov - Vyžlovka 0:4.

Skupina B

1. Uhlířské Janovice 6, 2. Kouřim 3, 3. Mukařov 0

Výsledky: Kouřim - Mukařov 2:0, Uhlíř. Janovice - Kouřim 4:0, Mukařov – Uhlíř. Janovice 0:11.

Skupina C

1. Klášter n. J. 4 (5:4), 2. Radim 4 (3:2), 3. Štítarský SK 0

Výsledky: Klášter - Radim 2:2, Štítarský SK - Klášter 2:3, Radim - Štítarský SK 1:0.

Barevné skupiny (vítěz postupuje do finále)

Modrá

1. Vyžlovka 8 (2+6), 2. Štítarský SK 3 (0+3), 3. Kouřim 1 (1+0)

Výsledky: Vyžlovka - Štítarský SK 3:0, Štítarský SK - Kouřim 3:0, Vyžlovka - Kouřim 3:1.

Zelená

1. Klášter 8 (2+6), 2. Tichonice/Kácov 4 (1+3), 3. Mukařov 0 (0+0)

Výsledky: Klášter - Mukařov 6:0, Mukařov - Tichonice/Kácov 0:1, Klášter - Tichonice/Kácov 2:0.

Červená

1. Uhlířské Janovice 8 (2+6), 2. Radim 4 (1+3), 3. Tuchoraz 0 (0+0)

Výsledky: Tuchoraz – Uhlíř. Janovice 1:11, Tuchoraz - Radim 0:8, Uhlíř. Janovice - Radim 1:0.