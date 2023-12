Po první polovině sezony jste na druhém místě tabulky, jen tři body za lídrem z Jesenice. Asi budete hodnotit podzimní část sezony jen pozitivně… Ano určitě. Podzim se povedl, našlo by se tam pár zápasů, kdy jsme hráli špatně a prohráli, ale určitě je tam víc zápasů, kdy jsme hráli super a takhle by se mi to líbilo. Nesmíme usnout na vavřínech a jet stále dál.

Čím si vysvětlujete fakt, že nahoře v tabulce jsou všichni okresní zástupci?

Tato skupina je nesmírně vyrovnaná, za mě nejvyrovnanější za posledních několik let. Červené Janovice, Sázava, Kácov posílily o kluky, kteří hráli výše a je to znát. Určitě všichni sází na domácí hřiště, všude je nějak specifické.

Všichni čtyři okresní zástupci v nejnižší krajské soutěži skupině D se namačkali do první šestice v tabulce, což je dobrý počin před jarními odvetami, které slibují velké drama vzhledem k nezvyklému počtu sestupujících celků. Postupně přineseme sondu do všech čtyřech klubů: co stálo za tak úspěšným podzimem, vyhlídky do jara, chystané posily.

Před sezonou kádr doznal několika změn. Jak se posily osvědčily?

Posily se osvědčily. Přišla s nimi i kvalita a to je rozhodující.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste naopak čekal více?

Nebudu říkat jména, protože ten, kdo nastoupí, tak vím, že se na něj mohu spolehnout. Důležité je, jak to pak funguje na hřišti a v kabině. Někomu se zápas povede víc, někomu míň, ale furt jsme jeden tým a ten musí pořád jet.

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se mu nedařilo?

Těch jmen by bylo několik, ale jak říkám, jsme jeden tým a ten musí fungovat.

Bude se kádr vašeho týmu v zimní přestávce hodně měnit? Už máte někoho domluveného?

Odejít by nikdo neměl, sháníme gólmana a v jednání jsme s Michalem Čermákem. Hrál vyšší soutěž a byl by pro nás velkou posilou.

Jaké budou vaše ambice v jarní části sezony?

Určitě chceme skončit co nejvýše, o postupu ještě nemluvíme, je to ještě daleko. Podle modelu by padalo pět týmů, takže musíme bojovat ve všech zápasech bez ohledu, zda je tým soupeře dole nebo nahoře.

