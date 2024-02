Pro samotného hráče to bylo dlouhé čekání na to, zda jej mateřský klub uvolní či ne. Teď se dočkal. „Jsem rád, trvalo to celkem dlouho,“ uvedl sám dvaatřicetiletý borec. „Sedli jsme si s trenérem v Čáslavi, abych předešel tomu, že budu hrát v mém věku jen pět minut. Řekli jsme si, jak na tom jsem a svoje místo si musím vybojovat. Momentálně jsem třetí útočník,“ je si vědom své pozice v čáslavském týmu Peterka.

Od něj se čekají hlavně góly, které dávat umí. K tomu potřebuje dostat příležitost. „Rozhodně je to tak. Řekli jsme si s trenérem, co ode mě čeká a co čekám já od týmu. Zatím to vypadá tak, že bych chodil do hry v průběhu utkání, asi začnou Chábera s Turynou. A já bych to pak měl nějak rozseknout. Věřím, že to bude někdy i obráceně a půjdu od začátku. Tak jsme se s trenérem dohodli,“ řekl otevřeně vytáhlý forvard. „V Sokolči jsem se rozloučil, poděkoval jsem a teď už jsem v novém angažmá,“ dodal borec, který hrál třeba v Bohemii Poděbrady, Polabanu Nymburk, Kolíně, Velimi, Kutné Hoře a dalších klubech.

A co čekají od útočníka v jeho novém klubu? Hlavně góly. „Takový typ útočníka jsme neměli a potřebovali ho. Je to vysoký hráč do vápna. V zápasech snad potvrdí, že góly dávat umí,“ přeje si jeho nový trenér Roman Kučera. „Snad se prosadí. Máme vepředu rychlostní typy Turynu a Cháberu, Hejný může hrát i vzadu. Vzhledem k dlouhé sezoně můžeme vytasit více hráčů, abychom byli nečitelní a variabilní, abychom mohli zaskočit soupeře. To je náš cíl,“ prozradil čáslavský trenér Roman Kučera.

Dvaatřicetiletý fotbalista začal přípravu s divizním týmem Čáslavi a až nyní dospěly oba kluby k dohodě. Pro tým ze Sokolče hrající krajský přebor je to obrovsky citelná ztráta, hráči ale klub nebránil a nakonec jej uvolnil. Peterka dal na podzim osm branek. S jeho ztrátou se bude Sokoleč jen těžko vyrovnávat. „Je to tak. Je to pro nás obrovská ztráta, byl to pro nás klíčový hráč. Takový borec je nenahraditelný,“ přiznal předseda sokolečského klubu Jindřich Provazník.

Sokoleč má ale nahráno, s dvaceti šesti body je v polovině sezony na šestém místě tabulky. „Bodů máme dost a šanci dostanou jiní,“ řekl šéf klubu.