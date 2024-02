„Na začátku zápasu nám opět chyběla aktivita. Už se z toho stává pomalu zvyk, že zapneme na vyšší úroveň ve druhé půli zápasu. Takže do kabin se šlo za stavu 0:1 pro hosty, zcela zaslouženě. Ve druhém poločase jsme vyrovnali, abychom vzápětí opět prohrávali 1:2, a to po hloupém gólu z přímého kopu z poloviny hřiště. Pak jsme Chvaletice zatlačili na jejich vlastní polovinu, ale z několika šancí jsme branku nevstřelili. To se nám opět povedlo až na konci zápasu, kdy po krásném pasu navrátilce Biroše zakončil Vokoun neméně povedenou hlavičkou. Takže opět dělba bodů,“ zhodnotil utkání kutnohorský futsalista David Mukařovský, který se také jednou zapsal mezi střelce.

Branky: 37. Mukařovský, 49. Vokoun – 14. Danko, 38. Myška. Poločas: 0:1.

Kutná Hora: Kratochvíl – Mukařovský, Jeřábek, Pacák, Timko, Tuzar, Vokoun, Biroš.

Chvaletice: Havrda – Myška, Filip, Šípoš, Danko, Sotona, Roubíček, Molnár, Vančura.

SKP Kolín B – Libodřice 5:7

„Náš poslední zápas v Okresním přeboru futsalu jsme proti Libodřicím nezvládli. Byli jsme sice asi lepším týmem, měli jsme řadu šancí, ale Libodřice především v závěru utkání bojovaly o každý míč. Nám se nedařilo kombinovat a v malém počtu hráčů také docházely síly. Konečné druhé místo ale je asi v pořádku,“ řekl Michal Škopek, hrající trenér SKP Kolín, který se tentokrát na palubovce neobjevil.

„Začátek zápasu se nám moc nepovedl, kdy šel soupeř po našem nedůsledném bránění do vedení 3:1. Poté jsme začali lépe kombinovat, dostupovat hráče v obranné fázi, čímž jsme dokázali skóre otočit v náš prospěch a dovést zápas do vítězného konce. Chtěl bych poděkovat týmu za bojovnost a nasazení, které si snad přeneseme i do posledního zápasu,“ věří libodřický hráč Jakub Kovařík, který přispěl k výhře svého mužstva čtyřmi přesnými trefami.

Branky: 7. Kopecký, 9. Hvozdyk, 13. Kudláček, 28. vlastní Košík, 32. Lytvynenko – 8., 29., 30. a 45. Kovařík, 14. a 48. Košík, 19. Matějka. Poločas: 3:3.

SKP Kolín B: Jeřábek – Funda, Hvozdyk, Kudláček, Srba, Kopecký, Lytvynenko.

Libodřice: Maxian – Pohanka, Dittrich, Čuřík, Batelka, Kovařík, Košík, Matějka.

Jasné je už to, že vítězem soutěže se stali Tučňáci Vrdy a druhý flek zůstane kolínskému béčku. V závěrečném kole budou na dálku bojovat o pomyslný bronz týmy Kutné Hory a Libodřic, které od sebe dělí jediný bod. O ten jsou na tom lépe hráči kutnohorského mužstva.

Závěrečné kolo: čtvrtek 8. 2.: Vrdy – Kutná Hora (20.15 hodin, hala Bios K. Hora), sobota 10. 2.: Libodřice – Chvaletice (18 hodin, hala Borky).

