Čáslav – V posledním domácím zápase letošního roku přivítali fotbalisté Čáslavi soupeře z Varnsdorfu. Nedělní zápas 15. kola II. ligy zvládli lépe hosté, kteří vstřelili jedinou branku zápasu.

FK Čáslav – FK Varnsdorf 0:1 (0:0)

Ještě než se stačili diváci usadit, mohlo se měnit skóre zápasu. Ve 2. minutě střílel z voleje po centru Martana varnsdorfský Rudnytskyy, ale Duchečkovu bránu jen o kousek netrefil. O deset minut později měla tutovku i Čáslav. Ujec se dostal až před Kováře, kde přihrávkou hledal Fikejze. Tomu však ukopl míč na poslední chvíli před prázdnou bránou varnsdorfský bek. Ve 27. minutě mohli otevřít skóre Varnsdorfští, jenže po závaru před domácí brankou nevyzráli na Duchečka. I když se v první půli odehrály zajímavé momenty na obou stranách, vstřelené branky se však diváci nedočkali.

Ve druhé půli se spíše přiostřilo a k vidění bylo mnoho osobních soubojů. Až v 58. minutě se dostal do koncovky varnsdorfský Martan, jenže z první střílel nad čáslavskou bránu. V 63. minutě se už hosté radovali z gólu: Jiří Schubert se uvolnil v čáslavském vápně a střelou na zadní tyč rozvlnil síť v domácí bráně – 0:1. O dvě minuty později mohlo být srovnáno, když do vápna pronikl Fikejz, ovšem jeho zpětnou přihrávku P. Efthymiadis v jasné pozici netrefil. Míč mu na těžkém terénu přeskočil nohu. Ten samý hráč poté podnikl cestu do až k varnsdorfskému brankáři, ovšem po následném závaru skončil míč v autu. V závěru si již domácí žádné šance nevytvořili, a tak si tři body odvezli hosté.

Frťalu výhra na jednu stranu mrzela

Varnsdorfský trenér Zdeňko Frťala přiznal, že to i pro něj osobně byl těžký zápas: „Mě samozřejmě v koutku duše mrzí, že zrovna Čáslav jsme připravili o tři body, protože k tomuto klubu mám určitý vztah." Pak už se pustil do hodnocení zápasu. „Myslím si, že jsme vstoupili velice slušně do zápasu, kdy jsme si vytvořili dvě brankové příležitosti. Vzhledem k tomu jaký byl terén, tak se hrál nadstandardně dobrý fotbal. V závěru zápasu jsme se už zbytečně zatáhli a záleželo na štěstí, zda se domácím povede vyrovnat či nikoliv. Jsem šťastný, že jsme utkání zvládli a v tabulce pravdy jsme na plusových bodech," říkal trenér hostí.

„Věděli jsme o kvalitě soupeře. Připravovali jsme se na něj. Chtěli jsme dobře zvládnout organizaci v obraně, což nám ale v prvním poločase dělalo velké problémy," hodnotil zápas domácí trenér Ivan Kopecký, „Soupeř si vytvořil tři příležitosti ze strany přes Martana, který nás hodně zlobil. Nám chyběl pohyb směrem dopředu a klid v předfinální fázi. Ve druhé půli jsme dostali zbytečný gól. Po obdržené brance následovala patnáctiminutovka, kdy byla vidět naše snaha. Měli jsme dvě velké šance, které jsme bohužel neproměnili, a proto jsme prohráli."

Statistiky

Branka: 63. Schubert. Rozhodčí: Matějek – Kotlík, Trávníček. ŽK: Kunášek, P. Efthymiadis - Martan, Rudnytskyy, Zieris. Diváci: 258. Čáslav: Ducheček – Achemaistos, Charuza, Rendla, Kunášek – Pollalis – Fikejz, Prášil (71. Blaudet), P. Efthymiadis, Krmenčík (80. Synek) – Ujec (85. Kelesiadis). Trenéři Ivan Kopecký a Ivan Kolev. Varnsdorf: Kovář – Jakobovský, Zieris, Pimpara, Dobrovolný – Martan (90. Stehlík), Tvaroha, Breite, Rudnytskyy (70. Mach) – Schubert, Volf (84. Hikspoors). Trenér Zdeňko Frťala.