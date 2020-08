„Kluci vybojovali postup srdíčkem,“ uvedl trenér divizního Kolína Petr Pavlík.

Nedořekl pomalu ani jednu vět a jeho svěřenci ho polili proudem vody. „To máte u mě,“ křikl na ně.

„Buďte v klidu, to byl jenom iontový nápoj,“ odpověděli mu „uličníci“.

Na kolínském stadionu panovala parádní atmosféra. Hráči, diváci, i funkcionáři slavili postup do druhého kola.

Ten se ale nerodil lehce. Kolín sice v prvních minutách soupeře zaskočil ofenzivním pojetím, z něho ale kýžený gól nevytěžil. Naopak soupeř svoji první velkou možnost využil. Šejvl našel krásnou kolmicí Lopese, který přes padajícího Kubáta rozvlnil síť.

V dalších minutách to s Kolínem nevypadalo dobře. Pardubice se dostávaly čím dál častěji k zakončení. Pokaždé ale narazily na zeď jménem Kubát. Na umění kolínského gólmana si v jasných pozicích vylámali zuby Paixao, Hlavatý a dvakrát Lopes.

„Věděli jsme, že to bude těžký. Chtěli jsme na ně vlítnou, což se nám prvních deset minut dařilo. Pak převzaly otěže zápasu Pardubice, my se ale dobře posouvali v bloku. I když je pravda, že soupeř pár šancí měl,“ přiznal brankář Michal Kubát.

Přestávka více pomohla domácím. Ti pět minut po změně stran dokázali vyrovnat. Pavel Čapek pláchl po pravé straně, před bránou viděl Bareše, který ve skluzu uklidil míč do brány.

„To byla krásná akce, po které jsme vyrovnali,“ uznal Kubát.

Do konce základní hrací doby se již skóre nezměnilo, a tak přišlo na řadu prodloužení.

V něm byly blízko rozhodnutí oba celky. Střelu střídajícího Lee zastavila až tyčka, na druhé straně Vondráčkovi chyběly k zakončení milimetry.

O postupujícím musel rozhodnout penaltový rozstřel. V týmu Kolína byli úspěšní Vondráček, Štancl, Šindelář a P. Čapek, neuspěl pouze ve čtvrté sérii Soběslav. Mrzet ho to ale nemuselo. Michal Kubát totiž předvedl své schopnosti a dvakrát vyzrál na střelce Pardubic (Paixao, Solil).

Muž ve žlutém a s číslem 19 na zádech se stal oslavovanou hvězdou zápasu.

„Na penalty si vždycky věřím. Jsem rád, že jsem dva pokusy chytil a my tak postoupili,“ řekl šťastný brankář Kolína.

„Byl to klasický pohárový zápas, kdy se ligový mančaft nechtěl zranit. Soupeř byl lepší na balonu, ale my to ubojovali,“ podotkl trenér Kolína Petr Pavlík.

„Fotbalové kvality byly jednoznačně na straně Pardubic, my jsme to se štěstím dohráli do penaltového rozstřelu. Penalty už jsou loterie,“ dodal Pavlík.

Také potěšilo, jak jeho svěřenci zápas zvládli po fyzické stránce.

„Jsem rád, že to kluci zvládli, že se zkoncentrovali přes ty křeče, co měli všichni a slavíme postup,“ potěšilo ho.

Zatímco on mohl slavit, jeho protějšek prožíval úplně jiné pocity.

„Zápas jsme mohli rozhodnout již v prvním poločase, kdy jsme měli čtyři vyložený šance. Nakonec z toho bylo hubené vítězství 1:0. Po změně stran jsme domácím dovolili skórovat, což pro nadšeně bojující tým je vždycky povzbuzením. Potom nás potrestal fotbalový Pán bůh, nastřelili jsme v prodloužení břevno a na penalty prohráli. Rozhodla naše špatná koncovka v prvním poločase,“ konstatoval trenér Pardubic Jiří Krejčí.

Kolín – Pardubice 1:1 , PK 4:3

Branky: 50. Bareš – 15. Lopes. Diváci: 425. Poločas: 0:1.

Kolín: Kubát – A. Čapek, Štancl, Škoda, Koděra (78. Soběslav) – P. Čapek, Milec, Vojta (84. Šindelář), Veselý – Vondráček, Bareš (112. Hudec).

Pardubice: Boháč – Prosek, Toml, Šejvl, Čelůstka – Lopes, Jeřábek, Hlavatý (80. Lee), Solil, Paixao – Černý (62. Pfeifer, 91. Sychra).