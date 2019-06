Utkání rozhodly začátky obou poločasů, kdy rychlé dvě branky pardubických Pavlasové a Kubečkové v úvodu utkání předurčily další průběh utkání. A když Pavlasová přidala třetí branku, shodou okolností rovněž v úvodu druhého poločasu, bylo po zápase, zbytek utkání hráčky obou celků v poklidu dohrávaly.

„ Výsledek je pro nás nelichotivý, zápas jsme si prohráli už v úvodu utkání, kdy jsme dostali dva rychlé góly, to se pak hraje špatně. Myslel jsem si, že tým Pardubic v posledním utkání s nimi trochu potrápíme, ale opak byl pravdou. Děvčata, ne, že by se nesnažila, ale dnes jim chyběla fotbalová šťáva. Jak říkám, asi k tomu přispěly dva góly, které jsme dostali hned na začátku, což není nikdy dobře, navíc se soupeřem, kterému se letos dařilo, to se pak dohrává utkání špatně, ale také asi i počasí a fakt, že tabulkové pořadí bylo již dáno. Někdy se daří více jindy méně. Ještě nás čeká jedno utkání, tak se připravíme, abychom sezónu dohráli se ctí,“ řekl k utkání domácí trenér Ivo Ducheček.

„Děvčata opět v úmorném vedru sehrála poslední zápas sezóny v pohodě, potvrdila zasloužený postup,“ chválil své svěřenkyně asistent trenéra hostí Martin Pešek a pokračoval: „nám nezbývá, než děvčatům a všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ze srdce poděkovat.“

FK Čáslav – FK Pardubice 0:3 (5., 53. Pavlasová, 8. Kubečková)

Čáslav: Jelínková – Váňová (70. Culková), Ratajová, Karafiátová, Němcová – Brothánková (70. Grulichová), Vaněčková, Burešová (65. Ašenbrennerová), Melcherová ( 50. Klozová) – Buchtová, Martinez. Trenér Ivo Ducheček.