/VIDEO, FOTO/ Fotbalisté Čáslavi mají za sebou krátkou letní přípravu. V ní se jim výsledkově příliš nedařilo, když v šesti přípravných zápasech dokázali zvítězit jen jednou. S jakými ambicemi vstupuje Čáslav do nové divizní sezony? Jaké pohyby v kádru přes léto nastaly? O tom všem jsme se bavili s hlavním trenérem Čáslavi Jakubem Svobodou.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Máte za sebou měsíc trvající letní přípravu. Jak jste s jejím průběhem spokojen?

S počtem tréninkových jednotek a skvělou docházkou jsme spokojeni. Výsledkově a v některých případech i herně se nám příliš nevedlo. Nicméně jsme protočili v létě kolem třiceti hráčů, každému jsme dali určitou minutáž a šanci porvat se o místo v sestavě. Máme v kádru řadu nových tváří a nějaký čas prostě zabere skutečnost, že se musí na hřišti lépe poznat. Navíc jsme pracovali na novém rozestavení jak směrem do útočné fáze, tak směrem do defenzivy. V některých zápasech jsme odehráli kvalitní pasáže. Víme tak, kam až sahají možnosti týmu a věřím, že do soutěže vstoupíme dobře nachystaní.

Vyhýbala se vám v létě zranění?

Bohužel Robin Vocel si ve třetím zápase definitivně odrovnal koleno tak, že musí znovu na operaci. Všechno zlé, je ale k něčemu dobré. Protože Robin se během okamžiku přetransformoval do role asistenta trenéra, který nám v týmu chyběl. Jelikož Peter Mráz je stále aktivním hráčem, tak jeho role v tomto byla složitější a mně jeden plnohodnotný asistent na trénincích a při utkáních chyběl. Takhle jsme toto prázdné místo zaplnili z vlastních zdrojů. Nyní má problémy s kotníkem Vojta Záruba, jinak klepu na dřevo. Všichni jsou do sezony nachystaní.

Kádr Čáslavi opustili v letní přestávce kapitán Vančura, útočník Hejný, záložník Slavík, či brankář Vlček…

S Kubou jsme byli domluveni na tom, že pokud se bude hrát v Čáslavi divize, už nebude v týmu pokračovat a my dáme prostor mladším hráčům. V Čáslavi si odvedl své a nyní pokračuje o dvě soutěže níže. Karel Hejný je časově zaneprázdněný, prakticky u nás netrénoval, takže i tam jsme byli domluveni, že si může najít angažmá blízko domova. Je nyní na hostování ve Vlašimi, kde bude dělat hrajícího trenéra u béčka. Vašek Slavík u nás za dva roky vyrostl pro třetí ligu, i když nás to trochu mrzí, že u nás nepokračuje, nechtěli jsme mu ve sportovním růstu bránit. Odešel tak na půlroční hostování s možnou opcí na přestup do nedalekého Kolína. Míra Vlček, ačkoliv u nás byl dle mého názoru dostatečně vytížen, tak odmítl pokračovat v Čáslavi a odešel na hostování do divizního Ždírce.

Junek o návratu do Čáslavi: Moc jsem v Hradci nehrál, brzdila mě těžká zranění

Čáslav ovšem v letní pauze nezahálela a v kolonce příchody zaznamenala hned sedm nových tváří…

Kádr jsme potřebovali po nepovedené sezoně okysličit. Musím přiznat, že nás to stálo spoustu sil v rámci jednání s hráči, kluby. Prakticky jsem neměl volno, ale po nepovedené sezoně jsem to bral jako samozřejmost. Některé hráče jsme sledovali celé jaro, některé jsme přivedli na základě doporučení. Nakonec se nám z toho vykrystalizovalo sedm hráčů. Některá jednání nedopadla, ačkoliv jsme měli dokonce podepsané přestupní lístky, tak nám další den hráč po smsce oznámil, že jde do jiného klubu. Někdy se opravdu člověk nestačí divit, jakým způsobem v současné době hráči jednají.

Změn ale nastalo celkem dost…

Podařilo se nám do klubu přivést mladé kluky, což je naší prioritou. Jsou to hráči, kteří se chtějí rozvíjet, charakterově výborní, takže jsme spokojeni. Navíc máme dva hráče, obránce Tvrdého a útočníka Howarda, ještě v Mladé Boleslavi. Kluci si prošli mládeží v Čáslavi a poslední dva roky hráli dorosteneckou ligu. Nyní se prosadili i v třetiligovém béčku Mladá Boleslavi, což jim přejeme. V Mladé Boleslavi jsou na hostování s případnou opcí a v podzimní části sezony si vyzkouší třetiligové zápasy.

Můžete nové tváře představit?

Z dorostu Pardubic se nám do Čáslavi vrátili dva mladíci, a to záložníci Lukáš Kraj a Vojta Záruba. Z třetiligové pardubické rezervy přichází Jakub Štichauer, dále z klubu SK Pardubičky Martin Havelka, z třetiligové Vrchoviny pak Martin Ráliš, z rezervy Hradce Králové Vratislav Junek a brankář z Chrudimi Jiří Janda.

Loňská sezona se Čáslavi nepovedla. Od sestupu do nižší soutěže Čáslav zachránilo až to, že některé týmy z krajských přeborů odmítly postoupit o patro výš. S jakými ambicemi se pouštíte do nové sezony?

V pozadí máme strašáka loňské sezony, to je pravda. Ta letošní bude znovu extrémně náročná, protože do naší skupiny přišly další čtyři skvělé týmy, ať už to je Benešov, který spadl z ČFL. Nebo ekonomicky silné Kosmonosy, Spoje Praha, či Slavia Hradec Králové. Nebude to jednoduchá sezona. Řekl bych, že za poslední roky to bude divizní skupina C v jednoznačně nejsilnějším složení. Jdeme do ní s opět o něco mladším kádrem, kdy pro nás bude extrémně důležité zachytit začátek soutěže. Určitě se nechceme v soutěži trápit jako v loňském roce. Chceme mít opět radost z vítězství, vychovat mladé hráče pro vyšší soutěž a k tomu všemu předvádět líbivý fotbal. To jsou tři základní věci, kterých bychom v nové sezoně rádi dosáhli. Navíc bychom rádi v pohárové soutěži do Čáslavi přivedli opět tým z profesionální soutěže, tedy z první nebo druhé ligy.