Pokud se zaměříme na vyšší než okresní soutěže, tak se dá s nadsázkou říct, že se některým celkům z Kutnohorska ulevilo. Kutná Hora bojovala ve Fortuna Divizi C o záchranu. Hned první jarní zápas prohrála a pak přišla koronavirová stopka.

„Na jednu stranu je příjemné, že bude divize v Kutné Hoře i v další sezoně, protože by záchrana nebyla vůbec jednoduchá,“ konstatoval fotbalista Sparty Bedřich Franc, ale i podle něj má „mince“ dvě strany: „Celou zimu jsme se připravovali, věnovali spoustu času tréninkům na boj o udržení, a i když se první zápas nepovedl, věřím, že bychom zvládli divizi udržet. Nastalá situace vše vyřešila za nás.“

Další soutěžní zápas může přijít až v srpnu. Takovou situaci zažije pouze fotbalista, který se léčí se zraněním, je disciplinárně potrestaný nebo přeruší kariéru. „Pauza bude mít vliv nejen na hráče, kteří mají jakousi individuální přípravu, jíž nenahradí společné tréninky týmu. Přerušení může mít vliv i na ekonomiku některých klubů v rámci sponzorství,“ upozornil Franc.

Hlízov zkusí postoupit příští rok

V opačné situaci jsou fotbalisté Hlízova hrající I. A třídu, skupinu B. Po šestnácti odehraných zápasech měli luxusní náskok – 7 bodů na druhého a 16 bodů na třetího. „Během takové pandemie se nedá nic dělat, každopádně jsme oficiálně jako nováček I. A třídu vyhráli, to už nám nikdo neodpáře,“ hledal pozitiva trenér týmu David Linhart.

Podle něj by jeho mančaft ovládl celou soutěž. „Týmu jsem věřil a myslím si, že už by nás z první příčky nikdo nedostal. Ale to už je nyní jedno, fotbal je momentálně vedlejší. Důležité je, aby tahle hrůza, co se děje, byla co nejdříve za námi všemi a mohli jsme začít zase normálně fungovat.“

Dá se vůbec podobná forma (15 výher a 1 prohra) zopakovat třeba v příští sezoně? „Aktuálně asi nejde dělat žádné prognózy, ani pořádně nevíme, jestli a kdy začne příští ročník,“ odpověděl Linhart. Svému mančaftu věří: „Pokud budeme moct trénovat společně alespoň měsíc až měsíc a půl, tak věřím, že formu do kluků dostanu a budeme zase okupovat první příčky. Ale jak říkám, žádné mužstvo neví, jak ho dva nebo tři měsíce bez zápasů a tréninku poznamenají.“

Zruč možná zkusí I. B třídu znovu

Suverénně poslední skončila v I. B třídě, skupině D Zruč nad Sázavou. Jiskra získala během podzimu pouze tři body. Trenér Michal Váňa byl v zimě smířen se sestupem do okresního přeboru. Hráči během zimní přípravy téměř netrénovali a počet fotbalistů v A týmu nebyl valný. Sedmý duben 2020 je však v soutěži udržel. Nejnižší krajskou soutěž zřejmě znovu přihlásí. „Musím se sejít s vedením klubu. Kvůli koronaviru jsme nespadli a zřejmě si ještě budeme chtít I. B třídu zahrát. Máme na obzoru příchod dvou hráčů,“ okomentoval situaci Váňa.