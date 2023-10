Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z dalších mistrovských zápasů.

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Český Brod 1:5 (0:3)

Branky: 78. Schovanec - 18. Rypl, 33. Blecha, 45. Šimák, 51. Blecha, 84. Šimák

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Hanka, Vavřík, Beran, Kubrycht, Musil, Růžička, Zadražil, Provazník

Český Brod: Pazdera - Rypl, Blecha, Částka, Černý, Šimák, Dlabal, Hokr, Kundrum, Soukup, Daněk, Lambert, Škropil, Vojáček, Tůma, Fink

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání se hrálo na těžkém terénu a bohužel my si s tím tolik neporadili. Začátek utkání nám vyšel, vytvořili jsme si tři tutové šance, které jsme neproměnili. Dvakrát jsme šli sami na bránu a jednou hlavička z malého vápna. Do 18. minuty jsme byli lepším týmem, ale v 18. minutě jsme nechali prostor soupeři a dal na 0:1. Od té doby jsme hráli velmi špatně. Daleko od hráčů, první dotek hrůzostrašný a o přihrávce ani nemluvě. Poločas 0:3 svědčí za vše. Druhý poločas jsme měli snahu zvrátit utkání, ale byli jsme v křeči a neměli kvalitu ve hře. Posledních dvacet minut jsme soupeře zatlačili a dali alespoň snižující gól. Musím říct, že soupeř byl fotbalovější a individuálně kvalitní. Bohužel vítězná vlna skončila a my se z toho potřebujeme v týdnu oklepat a připravit kvalitně na další utkání.

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - FK Rojek Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice 3:0 (0:0)

Branky: 21., 58. Pešout, 79. Balvín

Kutná Hora: Pospíšil - Janoušek, Musil, Smetana, Šťastný, Polívka, Judytka, Bouma, Bruner, Pešout, Pištora, Kramář, Balvín, Čapek

Rojek: Kačmička - Hernych, Halíř, Koželuh, Myšák, Barvínek, Šreibr, Beneš, Švandrlík, Wolf, Šlaj, Diviš, Potměšil, Podstavek

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: V zápase jsme si vytvořili dostatek gólových příležitostí k tomu, abychom přesvědčivě zvítězili. Těší mě, že branky padly po akcích, kterým jsme po špatné zkušenosti z minulého týdne v tréninku věnovali zvýšenou pozornost a že se prosadili hráči, kteří mají střílení gólů v popisu práce. A mám radost, že se nám po dlouhých absencích, způsobených zraněními, vrací hráči do sestavy.

Starší žáci

SK Český Brod - Sparta Kutná Hora 1:5 (0:1)

Branky: 65. Huťa – 25., 43. Zinzer Jakub, 49.,59. Skubenych, 71.Peroutka

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Burda, Král Šimon, Tvrdík, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Král Matyáš, Lhoták, Zinzer Jakub, Skubenych, Zinzer Kryštof, Brázda, Zámostný, Křivohlavý Ben, Holan

Český Brod: Voženílek - Vondrášek, Hora, Novák, Břečka, Jeníček, Janků, Huťa, Vébr, Šebek, Havlín, Apt, Dušek, Vaňásek, Mathauser

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Zápas, který se hrál na těžkém terénu jsme rozhodli dobrou hrou ve druhém poločase. První půle nabídla sice naši převahu, ale výkon postrádal větší nasazení a přesnost. Po pauze nám již vše vycházelo, zbavili jsme se nepřesností a domácí jasně přehráli.

Mladší žáci

SK Český Brod - Sparta Kutná Hora 4:7 (2:4)

Branky: 21. Hladeček, 34. Hladeček, 61. Dušek, 70. Dušek – 1. Jungwirth, 26. Šálený, 18. Jungwirth, 26. Jungwirth, 37. Jungwirth, 41. Šálený, 46. Dvořák

Kutná Hora: Dusil - Markup, Šálený, Vlasák, Sýkora, Ostrihoň, Jungwirth, Dvořák, Zdychynec, Skladenko, Chernenko

Český Brod: Šmejkal - Brzár, Daněk, Dušek, Fňukal, Hladeček, Janků, Mencl, Novák, Táborský, Vejrosta, Zámiš

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: V prvním poločase jsem byli jasně lepším týmem. Rozdíl ve skóre měl být větší, ale spoustu brankových možností jsme nevyužili. Druhý poločas byl vyrovnanější. Domácí se prezentovali solidní hrou a my jsme naopak byli nepřesní, nedůslední, prohrávali osobní souboje.