Trávník byl téměř na celém hřišti schovaný pod vodou. Ovšem tuto spoušť nezpůsobila přilehlá řeka Doubrava, ale spodní voda. Ta se prosákla a na stadionu udělal pěknou „paseku“. „Před několika lety se tady vytvořila protipovodňová hráz, což hrozně pomohlo. Řeka nikam nemohla, takže ani na hřiště,“ uvedl Dominik Lengál, hrající funkcionář Slavoje Vrdy. „Problém je spodní voda. Takže bude snad pozitivní, že na hřišti nebude bahno,“ přidal.

close info Zdroj: Slavoj Vrdy zoom_in Odčerpávání vody ze hřiště Slavoje VrdyNyní se pracuje na odčerpání vody ze hřiště. „Na pomoc přijeli hasiči. A ti hlásili, že na hřišti je asi tisíc kubíků vody,“ podotkl Lengál.

Zasažena bude zřejmě hlavně závlaha, jejíž strojovna se nachází v šachtě. Zde došlo k porušení elektroinstalace a zde budou zřejmě největší škody. „Snažili jsme se odtud vodu také čerpat, ale šachta se skoro celá znovu zaplnila. Voda se stále tlačila nahoru,“ řekl Lengál, který si myslí, že škody nebudou ve finále až tak velké. „Snad závlaha půjde, hřiště propícháme. Jinak v kabinách vodu nemáme, šatny máme vyvýšené. Hmotná škoda tak nebude skoro žádná,“ zmínil člen Slavoje Vrdy.

Příprava mužstev je samozřejmě narušená, ale to je nyní druhořadé. Pomocná ruka co se týče hřiště by měla přijít z Horních Bučic. „Jsme s jejich funkcionáři v kontaktu a budou se nám snažit pomoci. Za to jsme moc rádi. Je dobré, že mezi námi není rivalita, že si dokážeme vyhovět. Snad nám pomohou i další týmy, se kterými bychom si přehodili pořadatelství víkendových zápasů. To také pomůže, a za to patří všem velký dík,“ má jasno Lengál.

Prohlédněte si video zatopeného hřiště

Fotbalové hřiště Slavoje Vrdy je pod vodou | Video: Slavoj Vrdy

Pokud se podaří vodu odčerpat úplně, vidí situaci Lengál pozitivně. „Myslím, že za týden by mohly naše týmy hrát zase doma. Áčko i béčko teď hrají dvakrát venku a u ostatních našich týmů se snad domluvíme se soupeři. V tomhle by to mělo být v pohodě,“ dodal Dominik Lengál.