Vrdský kanonýr David Šveřepa: Postup? Náš tým na to má

Přestože je mu teprve devatenáct let, dokáže střílet jednu branku za druhou. V polovině sezony je se šestnácti zásahy nejlepším střelcem krajské I.B třídy ve skupině C. To je výborná vizitka. A také právě díky zásahům mladičkého Davida Šveřepy jsou Vrdy na parádní třetí pozici.

Kanonýr. Devatenáctiletý útočník Vrdů David Švěřepa dal v podzimní části sezony šestnáct branek. A je nejlepším střelcem krajské I.B třídy skupiny C | Foto: Deník/Vladimír Malinovský