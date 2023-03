Trenér Slavoje Roman Masopust si přípravu pochvaluje. „Díky mírné zimě jsme odtrénovali plné množství tréninkových jednotek podle plánu. Využívali jsme venkovní prostory pro nabírání kondice, v menším jsme se dostali do tělocvičny a chodili jsme jednou týdně do posilovny. Hlavně jsme se ale brzy dostali na hřiště, a to jak na přírodní trávu ve Vrdech, tak jednou týdně na umělku v Čáslavi,“ popsal tréninkový proces třetího celku tabulky jeho kouč.

Vrdy se dokonce zúčastnily soustředění. „Povedlo se nám i týmové soustředění v Kácově,“ mnul si spokojeně ruce Masopust. „Když to shrnu, kdo chtěl, měl velkou možnost na sobě výrazně zapracovat,“ přidal trenér Slavoje.

Také přátelské zápasy považuje kormidelník ambiciózního celku za povedené. „Odehráli jsme pět přípravných zápasů, převážně s týmy I.A třídy, kde jsme si jak výsledkově, tak herně ukázali, že se s nimi můžeme zdárně poměřovat,“ potěšilo vrdského kouče.

Přestože by mohl tým bojovat o postup, k žádnému posílení nedošlo. „Pohyb v kádru byl pouze směrem ven. Odešli od nás zpět do svých klubů Roman Šmídl do Třemošnice a Míra Kováč do Horních Bučic. Nejspíše odejde i Michal Vávra do Potěh,“ vyjmenoval hráčské ztráty Masopust. „Kádr jsme plánovali doplnit o naše uzdravené marody, ale jde nám to pomaleji, než jsme čekali. Uvidíme, kdy se Nesládek, Mikyska nebo Kořínek budou schopni plně zapojit,“ doplnil trenér.

Slova o postupu od něj ale nečekejte. „Cílem do jara je pokračovat v atraktivním útočném fotbalu. Chceme i nadále hrát tak, aby to hráče i diváky bavilo, tedy s hodně góly. Výsledkově pak uvidíme po třech jarních kolech, zda to bude spíše o postup nebo o padáka,“ culil se vrdský trenér Roman Masopust.