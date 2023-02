„Nakonec jsme utkání výsledkově zvládli,“ oddechl si trenér Hlízova David Linhart. „Hra ale podle mých představ není. Vrdy mají běhavý tým, trénují a mají šikovné hráče. Říkal jsem klukům, že jestli budeme hrát bohorovně, bude nás soupeř trestat. A to se také stalo,“ byl nespokojený Linhart. „Do pětadvacáté minuty jsme vymýšleli blbosti, hráli jsme pomalu a na hodně doteků. Chyb tam bylo více. Směrem dopředu jsme byli nebezpeční jen díky Pukovi a Maxovi. Do poločasu jsme dostali ještě gól na tři jedna. Stav jsme tak otáčeli ve druhém poločase, to jsme se srovnali a byli jsme jednoznačně lepší. Jim došly síly a my jsme rozhodli ze standardních situací. Tu naši bohorovnost ale soupeři v mistrovské sezoně budou trestat ještě více,“ dodal hlízovský kormidelník.

Čáslav v generálce přehrála Velim a už vyhlíží soupeře z Benátek

„V prvním poločase jsme byli dostatečně aktivní, dobře jsme vykrývali prostory a hlavně jsme měli kvalitní a rychlý přechod do útoku. Po zásluze jsme v půlce vedli o dvě branky. Bohužel jsme museli i dvakrát nuceně střídat. Druhou půli Hlízov zkušeně diktoval průběh hry. Byli jsme všude o krok pozadu a soupeř nás trestal ze standardních situací,“ hodnotil utkání trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust.

Branky: Maxa 3, Tichý, Puk – Kapounek 2, L. Petr. Poločas: 1:3

Hlízov: Vavřina – Vojtíšek, Zdeňka, J. Růžička, T. Šváb, Jilemnický, P. Růžička, Tichý, Puk, Maxa, Švec, střídali Míšek, Para, Martínek.

Vrdy: Kožurik – Havránek, L. Petr, Semrád, Vavřina, Nový, D. Kapounek, Nesládek, Mikyska, Šveřepa, Andrle, střídali Koc, Burjetka.