„Na hrbolatém hřišti to hráčům skákalo. Oni prohráli 3:5 s Hlízovem, takže jsme čekali, že to bude nebezpečný soupeř a také to tak bylo. Vrdy jsou důrazné, hladové a hráči hodně běhají. Bylo vidět, že mají individuální kvalitu,“ uvedl po utkání poděbradský trenér Libor Pala. „V prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme asi pět šancí. Po změně stran se to začalo kopat, hrálo se hodně důrazně, trochu se to řezalo, to nebylo dobré. My jsme byli fotbalovější. Vzadu jsme to udrželi, já jsem spokojený,“ byl rád za těsnou výhru Pala.

„Největším soupeřem obou týmů byl přírodní trávník. Hráči měli málo času na zpracování a často se dostávali do osobních soubojů. V první půli byly o něco úspěšnější Poděbrady, které uprostřed hřiště přece jenom lépe kombinovaly. Šance však stejně jako mi žádné neměly,“ hodnotil první poločas vrdský trenér Roman Masopust. „Ve druhé půli jsme byli aktivnější a pár příležitostí skórovat jsme nevyužili. Ne úplně zajímavý zápas rozhodla naše ztráta míče na středu hřiště a povedená střela z pětadvaceti metrů. Ta brankáři lehce zaplavala a skončila v síti,“ popsal rozhodující okamžik utkání Masopust.

Branky: Říha. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Ber, Štěpánek, Borovička, Mišák – Říha, Šťastný, Havrda - Riesz, Pacovský, Kafka, střídali Šulc, Bulíř, Jiráň, Sekera.

Slavoj Vrdy: Kožurik – Havránek, L. Petr, Semrád, Vavřina, T. Petr, Burjetka, Nový, Novák, Kapounek, Nesládek, střídali Kloc, Šulc, Andrle.