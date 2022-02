Jeho tým má už jedno utkání za sebou. Porazil v něm účastníka I.A třídy Heralec vysoko 8:0. „Ale teď je to hlavně o tom, jak se týmy v této těžké době sejdou,“ krotil optimismus po vysokém vítězství vrdský kormidelník.

Mužstvo má v plánu také soustředění, to by se mělo konat za dva týdny v Kácově. „Bude tří až pětidenní. Záležet bude na hráčích a také na jejich zdravotním stavu,“ má jasno Masopust.

FOTO: Jiranová sbírá překážkové tituly, nově také pečuje o fotbalisty Polabanu

A co změny v kádr? Zatím žádné. A ani velké nečekejte. „Nebude to nic extrémního. Zatím nemáme nikoho, chceme vycházet především z našich dorostenců. Takže žádné velké příchody určitě nebudou,“ zamítl spekulace kouč šestého celku tabulky. „A odchody snad také žádné nebudou,“ přidal. „Někteří kluci ale měli zranění a bude záležet na nich, jak se do toho dostanou, nebo jak budou vůbec chtít. Nejspíš nemůžeme počítat s Tomíškem, kterého trápilo zranění, ale to ještě uvidíme,“ prozradil Masopust. „V prvním zápase jsme hráli s věkovým průměrem jednadvacet let. Uvidíme, jak se s tím kluci popasují,“ dodal kouč.

Vrdy hrají další ,zápas v sobotu, tu se postaví na umělce v Humpolci Bedřichovu.