K trénování využívají Vrdští vlastní hřiště, kde mají od letošního roku umělé osvětlení, takže mohou trénovat i ve večerních hodinách. A jednou týdně se chystají na umělce v Čáslavi. „A na konci února jedeme na pětidenní soustředění do Trutnova,“ vypíchl horskou část přípravy Masopust.

Slavoj by měl sehrát čtyři přípravné mače. „Teď se hlavně snažíme nabrat fyzickou kondici. Postupně přejdeme na zápasy, v nichž se budeme chtít dostat do herní pohody. Hledali jsme tentokrát soupeře z Pardubicka, kam to máme blízko. Soupeře máme na naší úrovni i z vyšších soutěží, snad nás dobře prověří, abychom byli dobře nachystaní na jarní část sezony,“ přeje si kouč Slavoje Vrdy.

Góly kutnohorského Křelina a nymburského Wiehla byly v první přípravě jediné

Co se týče změn v kádru, těch je minimum. Jeden hráč přichází, druhý je na odchodu. „Vrací se nám Tomáš Petr z Kutné Hory. Ten si ale musí dořešit zdravotní problémy, jinak ale rozšíří ofenzivní část našeho týmu. V tuto chvíli je to z příchodů všechno. Snažíme se někoho přivést, ale teď v zimě to není snadné. I s ohledem na to, že Kutná Hora i Čáslav se snaží také získat nějaké hráče a čeká je boj o záchranu. Teď to na žádný příchod nevypadá,“ uvedl Masopust. „A jediný, kdo zatím odešel, je Havrda, který se vrátil do Slovanu Poděbrady. Řešíme stejně jako všude některé hráče, kteří nestíhají kvůli škole nebo práci. U nich záleží na čase, jaký tomu chtějí věnovat,“ podotkl kouč Vrdů.

Velká část jeho týmu hraje v zimním období futsal za tým Tučňáci Vrdy, což mnoho trenérů velkého fotbalu v lásce nemá. „Jsem rozpolcený,“ usmál se Masopust. „Na jednu stranu jsem jako trenér rád, že se asi deset hráčů hýbe a udržuje si fyzickou kondici. Na druhou stranu je tam zdravotní riziko. Navíc když jdou hráči dvakrát týdně na futsal, pak mají jít třikrát na fotbal, tak je pro ně složité věnovat se sportu pětkrát týdně. A to je problém,“ dodal trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust.

Příprava Slavoje Vrdy