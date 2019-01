Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Okresní fotbalový přebor mužů na Kutnohorsku je ve své polovině. V sobotu se odehrálo kompletní třinácté kolo. Ohlédnutí za posledním podzimním kolem zahájíme v Církvici, kde domácí celek podlehl Sedlci 0:2 po dvou trefách ve druhé půli.

„Měli jsme problémy se sestavou, ale paradoxně jsme podali výkon, který byl za poslední čtyři zápasy nejlepší. Šance byly na obou stranách, ale proměňovali je jen hosté,“ povzdechl si církvický trenér Vladimír Kicner. Hostující kouč Jiří Vopatřil domácí celek pochválil: „Bojovali až do konce zápasu. Nám se dlouho nedařilo úspěšně zakončit slibné akce.“

Závěr první poloviny sezony si doslova užila Kutná Hora B, která doma deklasovala Chotusice 8:1! „Utkání jsme nezačali vůbec dobře a hned jsme prohrávali. Do poločasu jsme však výsledek otočili. Druhý poločas už byl jen otázkou skóre, které se zastavilo na pěkných osm-jedna,“ těšilo autora dvou tref Vnislava Vodičku.

Hostující kouč František Onderka si stěžoval na poslepovanou sestavu: „Hráli jsme hodně nekompletní, což proti takovému soupeři nejde. Sice jsme šli do vedení, ale poté, co domácí skóre otočili, bylo rozhodnuto.“

Překvapení se zrodilo v Malíně, kde domácí prohráli s Paběnicemi 1:3 a na rozlučku nemířili v dobré náladě. Naopak hosté potvrdili, že se jim podzim náramně povedl. „Získali jsme skvělé tři body z venku, které jsme následně parádně zapili na rozlučce,“ usmíval se paběnický záložník Jan Veselý. Jeho tým skončil na čtvrtém místě.

Novodvorští hráli doma netradičně v sobotu a s posledním týmem tabulky vyhráli 5:1. Za Červené Janovice se znovu trefil i Robert Menšík, který k zápasu dodal: „Doufal jsem, že dokážeme domácí trochu potrápit vzhledem k tomu, že nebyli úplně kompletní. My jsme toho ale asi nechtěli využít, když zhodnotím, v jaké sestavě jsme se sešli my. Na jaře to bude sranda.“

Domácí měli z utkání obavy, přeci jen jim chybělo několik hráčů včetně brankáře Štěpničky. „Na hřišti jsme dominovali, mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Janovice byly nejslabším týmem, který u nás na podzim hrál. Hráčům za výkon děkuji,“ vzkázal hrající trenér Nových Dvorů Michal Rejthárek.

Závěr sezony se nevyvedl Sázavě B, která doma dostala pět branek od Malešova. „Jsem spokojený. Podali jsme dobrý výkon a dávali jsme góly. Ve dvou situacích nás podržel brankář a pak už byl bez práce,“ řekl hostující kouč Jiří Škramovský. Podle domácího Romana Schneidera je výsledek krutý: „Bohužel jsme hráli a soupeř dával z brejků góly. Pro diváka se hrál dobrý fotbal.“

Stejným výsledkem uspěli i fotbalisté Suchdola, kteří doma porazili Uhlířské Janovice B. „Během prvního poločasu jsem si vypracovali asi tak sedm až osm tutovek, ale proměnili jsme jen čtyři. Druhá půle byla z naší strany už horší, ale nakonec jsme dokázali branku přidat a nulu udržet,“ usmíval se suchdolský Martin Pacák a dodal: „Rozhodně zasloužená výhra.“

Poslední zápas se hrál ve Zbraslavicích, kde si Vrdy po výhře 2:1 zajistily podzimní titul. „Začali jsme dobře, rychle jsme se dostali do vedení a do poločasu jsme měli dát další góly. Bohužel jsme šance neproměnili, ve druhém poločase nás soupeř zaskočil a potrestal ojedinělou šancí. Naštěstí jsme dokázali dát druhý gól v poslední minutě z penalty. Jsem rád, že jsme zakončili podzim na prvním místě,“ radoval se vrdský trenér David Plašil.

Okresní přebor – 13. kolo

Církvice – Sedlec 0:2 (63. Pav. Mrštík, 67. Volenec),

Kutná Hora B – Chotusice 8:1 (23. a 68. Vodička, 38. F. Černohlávek, 44. Hulman, 58. Michálek, 76. Němec, 82. Berka, 84. Lebeda – 9. Smejkal),

Malín – Paběnice 1:3 (61. pk T. Vojtíšek – 1. pk Veselý, 29. Žák, 77. vlastní),

Nové Dvory – Červené Janovice 5:1 (12. Pátek, 38. Zelený, 55. V. Melša, 63. M. Rejthárek, 76. Faltys – 72. R. Menšík),

Sázava B – Malešov 0:5 (15. a 34. Poklop, 29. Vlček, 56. Čížek, 73. Janoušek),

Suchdol – Uhlířské Janovice B 5:0 (13., 30. a 40. Böhm, 43. Langr, 79. Herout),

Zbraslavice – Vrdy 1:2 (70. Čálek – 15. Petr, 88. pk Tomíšek).