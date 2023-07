Fotbalový tým Slavoje Vrdy v přípravě šlape. Nováček krajské I.A třídy neprohrál ani ve třetí prověrce, v dalším zápase porazil okresního rivala, celek Kutné Hory. Účastník krajského přeboru nastoupil v kombinované sestavě, řada hráčů dostala volno, jiní jsou zranění.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vrdy - Kutná Hora 4:1

„Zkraje zápasu neproměnil svou příležitost z pravé strany Kapounek , ale nebezpečnější jsme byli zleva, kde velmi dobře spolupracovali Víšek a Andrle. První branku připravil dobrým pokrytím míče a následnou přihrávkou do vápna Víšek, gólové zakončoval Vávra. Druhou branku přidal po rychlém protiútoku a spolupráci s Andělem opět Vávra, který při zakončení netrefil balon úplně čistě a překvapil brankáře Kamenáře. Velkou šanci spálil Víšek, který nedokázal na malém vápně nasměrovat míč do branky a Kapounek, který z ve velké šancí nastřelil boční síť. Kutná Hora si v první půli připravila šanci Petrem, kterého dobře zblížil brankář Kopecký, který i dobře vytáhl přímák Strnada,“ hodnotil první poločas trenér Vrdů Roman Masopust. „Ve druhé půli jsme si šancí vypracovali víc, ale byli jsme nepřesní v zakončení. Branky jsme přidali pouze z penalty Semrádem, který potrestal faul na pronikajícího Volence. Volenec se prosadil i sám po akci středem hřiště. Soupeř snižoval z penalty, když brankář Kopecký zatažením řešil svou špatnou rozehrávku,“ pitval zásadní momenty utkání kouč vítězného celku.

Marek Wolf o svém konci kariéry: Důvodů je hodně. Hlavně zdraví a rodina

„Dvě středeční utkání s týmy z I.A třídy jsme do přípravy zařadili především pro kluky, kteří nám skončili v dorostu nebo by měli tvořit pevnou osu našeho B týmu,“ podotkl po utkání trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Kluci se snažili, ale udělali moc individuálních chyb, které soupeř potrestal. Je to pro ně veliká zkušenost a za přístup k tréninkovým jednotkám potřebují také naskočit do zápasu. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, na I.A třídu budou určitě dobře připraveni. My jsme dali šanci hráčům ze širšího kádru a někteří kluci nás mile překvapili. Zápas svůj účel splnil,“ pochvaloval si i přes porážku Tichý.

Branky: Vávra 2, Semrád (z PK), Volenec – Stieber (z PK). Poločas: 2:0.

Vrdy: Kopecký – P. Růžička, Semrád, L. Petr, Vavřina, Nový, Andrle, Volenec, Kapounek, Vávra, Víšek, střídali Burjetka, Plašil, Kloc, Šranko, Novák.

Kutná Hora: Kamenář – Teslík, M. Čáp, Dostál, Pleva, Honc, Strnad, Krupička, Chylík, Cimr, T. Petr, střídali Mommers, M. Stieber, Secký, Vosáhlo, Badarau.