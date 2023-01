Vrdy trénují dvakrát v týdnu a jednou o víkendu. V únoru pak přijdou na řadu přípravné zápasy, těch mají v plánu odehrát pět. Vesměs je to s celky z vyšší soutěže. „Měli by to být soupeři většinou výkonnostně na naší úrovni. My chceme, aby nám to něco dalo. Takže i proto jsme zvolili týmy z vyšší soutěže. To abychom měli porovnání, jak na tom doopravdy jsme,“ uvedl trenér mužstva Roman Masopust.