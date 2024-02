„Pardubičky mají mladý a dobrý tým, kam chodí dorostenci z ligových Pardubic. Teď se jim tam vrátil třeba Štichauer, který hrál na podzim za Čáslav,“ uvedl trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust.

„V prvním poločase byly Pardubičky podstatně více na míči, technicky na tom byly velmi dobře. My jsme zkoušeli rychlý přechod do útoku a z toho pramenily čtyři naše tutové šance. Ale neměli jsme potřebnou kvalitu při zakončení,“ litoval Masopust. „S prvním poločasem jsem ale spokojený, vytvořili jsme si několik šancí. Po změně stran nás soupeř přehrával ještě více. Pardubičky daly první branku, ale my jsme dokázali po standardní situaci vyrovnat. Pak jsme se už jen bránili a dvakrát jsme inkasovali. Pro nás to byla velice dobrá příprava, která měla hlavně kondiční charakter,“ přidal kouč Slavoje.

Soupeř nekladl Čáslavi větší odpor, kouč Kučera byl po zápase zklamaný

V jeho kádru nedošlo k žádným změnám a s největší pravděpodobností ani nedojde. Šanci dostanou dorostenci. „Nikdo nový nepřišel, jen se nám vrátil Tomáš Petr z Kutné Hory. Jenže ten podstoupil operaci a nějaký čas jeho návrat potrvá,“ řekl Masopust. „Zapojili jsme v přípravě dorostence, v zápase s Pardubičkami jich nastoupilo šest. Potřebují se ohrát mezi dospělými a uvidíme, kdo z nich by mohl v A týmu pokračovat,“ dodal Roman Masopust.

Ve středu odjíždí fotbalisté Vrdů na soustředění do Trutnova, kde budou do neděle. V rámci něj sehrají přípravné utkání s Červeným Kostelcem.

Branka Vrdů: Semrád. Poločas: 0:0.

Vrdy: Kopecký – Ploc, Semrád, Šranko, L. Petr – Nový, Volenec, Vávra – Šveřepa, Víšek, Mikeska, střídali Plašil, Kapounek, Březina, Mužátko, Šulc.